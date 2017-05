Rettungsschwimm-Nachwuchs räumt ab Bei der Landesmeisterschaft belegen die Jugendlichen und Kinder aus Freital durchweg vordere Plätze.

Der Nachwuchs der Rettungsschwimmer misst sich regelmäßig bei Wettkämpfen. Sportler aus dem Landkreis schwimmen meist ganz vorn mit. © Daniel Förster

Die Nachwuchs-Rettungsschwimmer aus Freital sind das Beste, was der Freistaat zu bieten hat. Bei der Landesmeisterschaft der Wasserwachten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) belegten die Teams aus Freital in den drei Altersklassen zweimal den ersten Platz und einmal Platz zwei.

Die Siege holten sich die Wasserretter in den Altersklassen elf bis 13 Jahre sowie 14 bis 16 Jahre. Die DRK-Schwimmer in der Altersklasse acht bis zehn Jahre wurden nur von der Mannschaft aus dem Chemnitzer Umland geschlagen. Die Meisterschaft fand am 20. Mai in Werdau statt.

Insgesamt machten 19 Mannschaften mit rund 140 Kindern und Jugendlichen aus den sächsischen DRK-Kreisverbänden Zwickauer-Land, Chemnitz, Chemnitzer Umland, Hohenstein-Ernstthal, Leipzig-Stadt, Dresden, Freital, Bautzen und Weißwasser mit. Dabei war das Motto „Eine Welt – Eine Familie“ ganz bewusst gewählt. „Bei diesem Wettbewerb standen uns ehrenamtliche Kameraden aus verschiedenen Ländern dieser Erde als Schiedsrichter, Notfalldarsteller und Helfer zur Verfügung“, erklärt der Vorsitzende der ausrichtenden Wasserwacht-Ortsgruppe, André Kleber.

Zu den Aufgaben im Schwimmteil gehörten zum Beispiel bei den Kleinsten die Balltransportstaffel und die Rettungsringstaffel. Die Elf- bis 13-Jährigen mussten sich unter anderem bei einer Flossenstaffel ins Zeug legen. Und für die großen Jugendlichen wartete neben einer anspruchsvollen Staffel im Kleiderschwimmen über 50 Meter unter anderem auch eine Rettungsleinenstaffel. Außerdem mussten sich die Teilnehmer bei einem Erste-Hilfe-Parcours mit zehn Stationen beweisen.

