Rettungssanitäter streiken Mitarbeiter des DRK sollen an diesem Dienstag für zwölf Stunden die Arbeit niederlegen. Sie fordern mehr Geld und kürzere Arbeitszeiten.

Die Gewerkschaft Verdi ruft Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienstes in Dresden zum Streik auf. Die Beschäftigten des Krankentransports sollen an diesem Dienstag zwischen 6 und 18 Uhr die Arbeit niederlegen. Ziel sei der Abschluss eines neuen Tarifvertrags, so Gewerkschaftssekretär Jens Uhlig. Die Mitarbeiter sollen 300 bis 400 Euro mehr im Monat erhalten. Auch gehe es um weniger Arbeitsstunden in der Woche. Uhlig betont, dass die Mitarbeiter auf den Rettungswagen nicht streiken werden.

Die Auswirkungen konnte DRK-Sprecherin Ulrike Peter am Montag noch nicht abschätzen. Man werde versuchen, den Krankentransport aufrechtzuerhalten. Der Rettungsdienst betreibt in Dresden fünf Wachen in der Neustadt, der Johannstadt, der Südvorstadt, in Löbtau und Cotta. „Alles ist unkonkret, wir haben von Verdi keine Forderungen erhalten“, so Peter. „Das macht es für uns schwierig, zu reagieren.“ Uhlig widerspricht. Das DRK kenne die Forderungen. Verhandlungen würden seit einem halben Jahr blockiert, sagt er. Wie viele Mitarbeiter in der Gewerkschaft organisiert sind, will Uhlig nicht sagen. Es seien aber mehr als die Hälfte.

Erst in der vergangenen Woche hatte das DRK einen Tarifvertrag mit der Berufsgewerkschaft (DHV) abgeschlossen. Mehr Geld, kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaub wurden beschlossen. Den Vorstoß von Verdi, mehr herauszuholen, wertet das DRK als einen Versuch, massiven Einfluss zu erlangen.

zur Startseite