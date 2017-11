Rettungssanitäter gehen auf die Straße

© Symbolfoto: dpa

Zu wenig Geld, zu viele Einsätze und zwölf Stunden Arbeit, von denen nur zehn bezahlt werden: Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienstes ziehen an diesem Sonnabend vom Albertplatz zur Frauenkirche, um auf ihre Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu der Demonstration auf. Man wisse, dass das Rote Kreuz auch ein Opfer der Gesetzgebung im Freistaat ist. Die Stadt Dresden sei gezwungen, den Rettungsdienst auszuschreiben. Den Zuschlag erhalte der wirtschaftlichste Bewerber. Durch den Wettbewerb der Hilfsorganisationen um den Auftrag würden die Einkommen auf der Strecke bleiben. Personal wandere deshalb in andere Bundesländer ab, so Verdi. Sanitäter kommen im Notfall nicht rechtzeitig zu den Menschen, die Hilfe rufen. Die Gewerkschaft fordert vom Freistaat, die Ausschreibepflicht für den Rettungsdienst auszusetzen. Die Kommunen sollten die Vergabe wieder selbst regeln dürfen. Das DRK betreibt in Dresden fünf Wachen in der Neustadt, der Johannstadt, der Südvorstadt, in Löbtau und Cotta. Seit Sommer treten Mitarbeiter immer wieder in den Streik. Zuletzt musste die Berufsfeuerwehr für Krankentransporte einspringen. (SZ/sr)

