Rettungsplan für die Lederfabrik

Lothar Brandau sitzt seit 2009 für die FDP im Freitaler Stadtrat. Er ist studierter Bauingenieur und 67 Jahre alt.

Freital. Ginge es nach Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) wäre die Lederfabrik in Freitals Stadtmitte schon Geschichte. Wie er zuletzt im Interview mit der Sächsischen Zeitung betont hat, will er das baufällige Haus so schnell wie möglich abreißen. Doch dagegen formiert sich nun Widerstand. Nicht nur der Denkmalschutz will das Verschwinden des geschützten Gebäudes verhindern. Einige Stadträte haben jetzt einen Rettungsplan für die seit fast drei Jahrzehnten leerstehende Immobilie entwickelt. „Ich schätze die Chancen, dass die Lederfabrik erhalten werden kann, sehr hoch ein“, sagt Lothar Brandau, der als einziger FDP-Vertreter im Stadtrat sitzt. „Denn es gibt vernünftige Argumente, denen man nicht aus dem Weg gehen kann.“

Im Mai 2017 hatte der Stadtrat entschieden, dass die Lederfabrik dem Freistaat zum Kauf angeboten werden soll. Wenn dieser ablehnt und auch kein anderer Interessent gefunden wird, soll die Lederfabrik abgerissen werden.

Da Georg Unland (CDU), damals noch sächsischer Finanzminister, im August einen Kauf klar abgelehnt hatte, stellte die Stadt beim Landkreis einen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung des Abrisses. Doch das dortige Denkmalamt hat das Verfahren ausgesetzt, weil die Stadt noch Unterlagen nachliefern muss. In diesen muss das Rathaus nachweisen, dass ein Erhalt für die Stadt nicht zumutbar wäre. Aus Sicht des Denkmalschutzes lässt sich das mit den bislang eingereichten Unterlagen nicht begründen.

Abriss am Ende teurer?

Die Stadt hatte mehrere Gutachten zur Lederfabrik anfertigen lassen. Den Schätzungen zufolge wären für eine einfache Sanierung 8,7 Millionen Euro fällig. Mindestens 3,8 Millionen Euro müsste die Stadt davon selbst tragen. Ein Abriss dagegen würde die Stadt 1,5 Millionen Euro kosten, so die Kalkulation.

Stadtrat Brandau, studierter Bauingenieur, sieht einen Ausweg aus der verfahrenen Situation. „Der Erhalt der Lederfabrik ist der Schlüssel zu mehr Fördermitteln“, sagt er. Seiner Meinung nach hat die Rathausspitze bislang nicht alle Möglichkeiten für einen Erhalt der Lederfabrik ausgeschöpft. In der Rechnung, die die Verwaltung aufgestellt hat und die im Mai 2017 die Entscheidungsgrundlage für den Stadtrat war, wird mit Städtebaufördermitteln von Bund und Land kalkuliert. Die Sanierung könnte demnach mit etwas weniger als zwei Dritteln bezuschusst werden,

Brandau hat in den vergangenen Wochen Gespräche mit Experten in der Landesdirektion geführt. Dort habe man ihm signalisiert, dass ein weitaus lukrativeres Förderprogramm möglich wäre – aus dem Topf der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, kurz: GRW-Infra. Wie ein Sprecher der Landesdirektion bestätigt, könnten dabei bis zu 85 Prozent der Kosten übernommen werden. Im Fall der Lederfabrik macht das im besten Fall einen Eigenanteil für die Stadt von gerade noch rund 1,3 Millionen Euro. Kosten für Abriss und Sanierung würden sich in etwa die Waage halten.

„Die Fördertöpfe sind voll“, sagt Brandau. Freital habe zum Beispiel mit dem Technologiezentrum gezeigt, dass es gut mit Zuschüssen umgehen könne. „Freital hat einen sehr guten Ruf bei den Fördermittelgebern.“

Um die Abrissvorbereitungen zu stoppen, soll nun zunächst der Stadtratsentscheid vom vergangenen Mai verändert werden. Laut Brandau soll es im Februar oder März einen fraktionsübergreifenden Antrag geben. Darin soll die Stadtverwaltung verpflichtet werden, zu prüfen, ob der GRW-Fördertopf angezapft werden kann. Außerdem soll die Immobilie offiziell zum Verkauf ausgeschrieben und nach Möglichkeiten gesucht werden, ob die Stadt zusammen mit einem privaten Investor die Sanierung angehen kann. „Erst, wenn das alles nicht fruchtet, kann man abreißen“, so Brandau. „Erst dann.“ Seiner Aussage nach stehen die Fraktionen SPD/Grüne sowie Bürger für Freital hinter den Plänen. „Wir sind daran interessiert, eine Lösung jenseits des kompletten Abrisses zu finden“, sagt der Chef der Bürger für Freital, Chris Meyer. Die Stimmen der drei Fraktionen reichen allerdings nicht für eine Mehrheit im Stadtrat. Zurzeit laufen Gespräche, um auch weitere Stadträte zu überzeugen.

Platz für Gewerbeansiedlung

Gelingt das, wünscht sich Brandau anschließend ein Gespräch zwischen Oberbürgermeister Rumberg, Landrat Michael Geisler, Innenminister Roland Wöller und Wirtschaftsminister Martin Dulig. In Pirna werde gerade ein großes Gewerbegebiet geplant, Kesselsdorf habe bereits ein riesiges. „Freital darf bei der Wirtschaftsentwicklung nicht stehenbleiben.“

Brandau sieht die Lederfabrik künftig in einer ähnlichen Rolle wie das Technologiezentrum. 90 Prozent der Flächen sind dort bereits vermietet. „In der Lederfabrik sollen zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen. Wir brauchen dringend Flächen für Gewerbeansiedlung.“ Dass das Gebäude mit Schadstoffen belastet ist, sieht der 67-Jährige gelassen. „Man sollte die Fassade und die Rohkonstruktion des Stahlskeletts dahinter erhalten. Der Rest verschwindet. Dann kann nichts mehr belastet sein.“

Einen Neubau anstelle der Lederfabrik kann sich Brandau nur schwer vorstellen. „Dann bekommen wir die Fördermittel nicht. Denn es gibt viele, die ein Interesse daran haben, dass das Gebäude erhalten bleibt.“ Er sieht das Haus außerdem als ideale Ergänzung zu den Zentrumsplänen am Sächsischen Wolf. „Die erhaltene Fassade wird identitätsstiftend für Freitals neue Stadtmitte sein.“

