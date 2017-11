Rettungshunde brauchen selbst Hilfe Das DRK sammelt Geld für ein Einsatzfahrzeug. Das aktuelle Auto steht kurz vor dem Aus.

Der TÜV macht nicht mehr mit. Die Rettungshundestaffel des DRK Kreisverbandes Dresden braucht ein neues Einsatzfahrzeug, weil der aktuelle Transporter demnächst aus dem Verkehr gezogen wird. Ulrike Peter, Sprecherin des Kreisverbands, kennt den Zustand des alten Transporters genau. „Er hat zu viele technische Mängel“, sagt sie, deshalb gibt es keine neue Plakette. Außerdem ist das Auto zu klein. Der neue Transporter soll vorn Platz für die Hundeführer und hinten genug Raum für fünf ihrer vierbeinigen Helfer haben.

20 000 Euro braucht der DRK Kreisverband dafür bis zum Jahresende. Seit Oktober läuft eine sogenannte Crowdfunding-Aktion, bei der via Internet Spenden für den Kauf des neuen Autos gesammelt werden. „Leider wird von staatlicher Seite die Rettungshundearbeit nicht ausreichend unterstützt“, erklären die DRK-Verantwortlichen dort die Spendensammlung. In den ersten vier Wochen der insgesamt elf Wochen langen Aktionszeit sind knapp 7 400 Euro zusammengekommen. Am Sonntag nutzte Polizeipräsident Horst Kretzschmar den Tag der offenen Tür in der Polizeidirektion, um selbst für die Rettungshundestaffel des DRK zu spenden. 50 Euro hat er zum Auto beigesteuert.

Insgesamt 35 000 Euro muss der Kreisverband für den neuen Transporter aufbringen. Ist die „Fundingschwelle“ von 20 000 Euro erreicht, kann das Fahrzeug bestellt werden. Dann beauftragen die Verantwortlichen eine Firma mit dem Innenausbau für die vierbeinigen Spürnasen. Am Sonntag ist die Rettungshundestaffel bei der Ausstellung „Tierisch beste Freunde“ im Hygiene-Museum zu erleben. (SZ)

