Rettungshubschrauber landet in Beiersdorf Der Heli hat einen Notarzt zu einem Patienten gebracht. Das kommt häufiger vor. Einen Unfall hat es nicht gegeben, wie die Polizei bestätigt.

Ein Rettungshubschrauber ist Donnerstagmorgen auf einer Wiese in Beiersdorf gelandet. © Sonja Haase

Verwunderung bei Autofahrern am Donnerstagmorgen in Beiersdorf: Ein gelber Rettungshubschrauber des ADAC war im Anflug und landete an der Ortsdurchfahrtsstraße. Er kreiste erst über dem Dorf und landete dann auf einer Wiese neben dem Ortseingangsschild, berichtet eine Augenzeugin. Das ist gegen drei viertel neun am Morgen gewesen, erzählt sie. Das habe sehr gekonnt ausgesehen. Bei dem Wind sei es bestimmt nicht einfach, so einen Helikopter in einer Ortschaft zu landen, sagt die Autofahrerin.

Die zentrale Rettungsleitstelle in Hoyerswerda bestätigt, dass es einen Hubschraubereinsatz gab. Es habe sich um einen „ganz normalen“ Rettungseinsatz gehandelt, bei dem ein Notarzt zu einem Patienten gebracht wurde. Auch ein Rettungswagen mit Sanitätern ist im Einsatz gewesen.

Nicht immer, wenn der Rettungshubschrauber kommt, deutet das auf einen schweren Unfall hin. Häufig dient der Heli als Notarzt-Zubringer. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der eigentlich diensthabende Notarzt gerade bei einem anderen Einsatz gebunden ist. Dann wird der Hubschrauber-Notarzt eingeflogen, zum Beispiel aus Bautzen.

