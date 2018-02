Rettungshubschrauber gelandet Die Autofahrer auf der Mittweidaer Straße in Waldheim staunen nicht schlecht, als am Donnerstag neben ihnen „Christoph 61“ für Wirbel sorgt.

Blick aus dem Auto auf den gelandeten Hubschrauber. © privat

Waldheim. Die Autofahrer auf der Mittweidaer Straße staunten nicht schlecht, als am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr neben ihnen ein Rettungshubschrauber des ADAC landete. Die Besatzung des „Christoph 61“ besteht aus einem Piloten, einem Notarzt und einem Rettungssanitäter. ADAC-Sprecher Jochen Oesterle bestätige auf DA-Nachfrage, dass eine Person in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde: „Der Helikopter wird hauptsächlich für sogenannte reguläre Einsätze gerufen. Dabei handelt es sich in erster Linie um Herzinfarkte und Schlaganfälle, aber auch Freizeit- und Verkehrsunfälle.“

Christoph 61 ist einer von drei Rettungshubschraubern in Sachsen. Mit 1 396 Einsätzen im Jahr ist er auch am häufigsten unterwegs. „Gerade in ländlichen Gebieten ist der Rettungshubschrauber oft die einzige Möglichkeit, Patienten in eine Klinik zu bringen“, so Oesterle. (DA/an)

