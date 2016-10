Rettungseinsatz vor Zuschauern

Atemmaske auf dem Gesicht, Sauerstoffflasche auf dem Rücken und Gummistiefel an den Füßen: Feuerwehrleute haben am Samstag gezeigt, wie sie mit atomaren, biologischen und chemischen Gefahren umgehen. Auf der Feuerwehrmesse „Florian“ stellten sie vor mehreren Hundert Zuschauern den Ernstfall nach. Von der Analyse des Gefahrenguts bis zu dessen Bergung ließen sich die Rettungskräfte über die Schulter schauen. Insgesamt strömten von Donnerstag bis Samstag rund 14 000 Besucher ins Ostragehege. Laut dem Messeveranstalter Ortec – einem Unternehmen der DDV-Mediengruppe, in der auch die Sächsische Zeitung erscheint – ist das ein Rekord. Zur letzten „Florian“ vor zwei Jahren kamen noch 40 Prozent weniger Gäste. Auf der Fachmesse für Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz ist auch die Smartphone-App für Brandbekämpfer erweitert worden. Neben Hydrantenplänen und einer Gefahrstoffdatenbank kann sie in Zukunft Rettungsdatenblätter für bestimmte Fahrzeugtypen anzeigen.Foto: René Meinig

zur Startseite