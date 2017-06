Rettungseinsatz nach Pkw-Brand

Fußgänger auf der Autobahn Bautzen. Gleich zweimal waren Autobahnpolizisten am Wochenende im Einsatz, weil sich Fußgänger auf der Autobahn befanden. Am Sonnabendvormittag wurde durch Reisende eine Person gemeldet, die zwischen Salzenforst und Uhyst umherlief. Es handelte sich um einen 20-jährigen Motorradfahrer. Er sagte, dass er tags zuvor hier seine Brille verloren hatte. Die Beamten untersagten die Weitersuche und verwiesen den Mann von der Fahrbahn. Ein zweiter Fußgänger wurde Sonntagabend nahe der Abfahrt Pulsnitz entdeckt. Dem Cabrio-Fahrer hatte der Fahrtwind Unterlagen aus dem Wagen gewirbelt. Als die Polizei kam, hatte er diese bereits gefunden, und so setzte er seine Fahrt fort.

Unfall mit junger Radlerin Bautzen. Ein elfjähriges Mädchen ist Donnerstagmittag bei einem Unfall in Oberkaina verletzt worden. Es wollte die B 96 in Höhe Siedlerweg überqueren. Ein derzeit noch unbekannter Wagen fuhr links an dem Mädchen vorbei, als es sich gerade auf der Mitte der Fahrbahn befand, und berührte den Lenker mit dem rechten Außenspiegel. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Der Wagen fuhr weiter, ohne dass der Fahrer seine Personalien hinterließ. Ein nachfolgender Autofahrer hielt kurz an, erkundigte sich bei dem Mädchen und fuhr anschließend ebenfalls weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich im Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 356-0, zu melden.

Audi gestohlen Schirgiswalde-Kirschau. Ein gelber Audi S 4 ist in der Nacht zu Sonntag in Kirschau gestohlen worden. Der etwa 17 Jahre alte Wagen mit den Kennzeichen BZ-FT 5 befand sich am Spreeweg. Den Zeitwert des Autos schätzte der Eigentümer auf 8.000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.