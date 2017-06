Rettungseinsatz nach Pkw-Brand In Höckendorf bei Laußnitz wurden zwei Personen verletzt, ein Mann musste in eine Spezialklinik geflogen werden.

Bei einem Pkw-Brand in Höckendorf wurden am Sonntag zwei Menschen verletzt. © Foto: Rico Löb

Einen Rettungseinsatz hat es am späten Sonntagnachmittag in Höckendorf bei Laußnitz gegeben. Kurz nach 17 Uhr war hier an einem Pkw ein Feuer ausgebrochen. Wie der Einsatzleiter der angerückten Feuerwehren mitteilte, habe es möglicherweise eine Verpuffung gegeben, nachdem Gase oder Dämpfe austraten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätte man zwei verletzte Personen vorgefunden. Während der brennende Pkw abgelöscht wurde, ließ man Notarzt und Rettungshubschrauber nachalarmieren. Einer der Verletzten musste in eine Spezialklinik geflogen werden, eine weitere Person kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Wie der Brand tatsächlich ausbrechen konnte, dazu konnte vor Ort noch niemand etwas sagen. Ein Sprecher der Polizei in Görlitz bestätigte, dass es einen Pkw-Brand gab. Genauer Informationen soll es aber erst am Montag geben. Der Pkw wurde vorerst sichergestellt. (rl)

