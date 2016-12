Rettungseinsatz mit Hindernissen Bei einem Unfall auf der B 169 sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Ein Kind sollte mit einem Heli in die Klinik. Doch der brauchte selbst Hilfe.

Ein Rettungshubschrauber war zu einem Unfall auf der B 169/Abzweig Forchheim gerufen worden. Beim Landeanflug auf eine Wiese neben der Straße rasierte er die Äste eines Baumes ab. Die Besatzung untersuchte die Flügel auf Schäden. © Dietmar Thomas

Auf der B 169 hat es am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr am Abzweig Forchheim einen schlimmen Unfall gegeben. Dabei wurden fünf Personen schwer verletzt. Ein vierjähriges Mädchen sollte vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber transportiert werden. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle weiträumig abgesperrt worden, damit der Helikopter landen konnte. Geplant war laut einem Polizeibeamten vor Ort, dass der Hubschrauber auf der Straße aufsetzt. Stattdessen landete er auf einer angrenzenden Wiese unweit des Reifenhandels. Beim Anflug geriet er mit dem Rotor in einen Baum und rasierte regelrecht einige Zweige ab. Während der Notarzt das Kind, das bereits im Rettungswagen versorgt worden war, begutachtete, kontrollierte die Besatzung die Rotorflügel auf Schäden. Dafür hatten sie sich beim Reifenhandel eine Leiter ausgeliehen. Der Helikopter war trotz dieses Malheurs noch flugtauglich.

Die Kollision im Kreuzungsbereich zwischen den beiden Fahrzeugen ist laut Polizeihauptmeister Dietmar Fischer vom Unfalldienst Brand-Erbisdorf auf einen Vorfahrtsfehler zurückzuführen. Ein 41-Jähriger ist mit seinem Mazda von Forchheim aus nach links auf die Bundesstraße in Richtung Döbeln abgebogen. Dabei stieß er mit einem Pkw Skoda zusammen. „Der Mazda-Fahrer hat die Vorfahrt missachtet“, sagte Fischer auf DA-Nachfrage. Im Mazda saß eine Familie mit zwei Kindern – das vierjährige Mädchen und ein drei Monate alter Junge. Die übrigen Familienmitglieder waren mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren worden. Den Skoda steuerte ein 33-Jähriger. „Wir gehen davon aus, dass alle fünf Unfallbeteiligten schwer verletzt sind“, sagte Fischer. Von Schwerverletzten werde gesprochen, wenn die Personen länger als 24 Stunden im Krankenhaus bleiben müssen, erklärte er.

An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20 000 Euro. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen von 11 Uhr bis 13.40 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde bereits frühzeitig weiträumig vorbeigeleitet.

