Rettungseinsatz in Sebnitz Eine wohl verwirrte Frau löst einen Großeinsatz aus. Es ist nicht das erste Mal.

Sebnitz. Eine möglicherweise verwirrte Frau sorgte am Donnerstag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte auf der Hertigswalder Straße in Sebnitz. Der Betreuungsdienst der Frau wollte diese in ihrer Wohnung aufsuchen. Allerdings wurde die Tür nicht geöffnet. Da der Frau möglicherweise auch etwas passiert sein konnte und sie sich vielleicht in einer Notlage befand, wurden die Polizei alarmiert, der Notarzt, der DRK-Rettungsdienst und die Feuerwehr. Mittels Drehleiter versuchten Feuerwehr und Polizei, die Frau dazu zu bewegen, wenigstens das Fenster zu öffnen. Das tat sie nicht. „Wir haben dann die Tür geöffnet. Die Frau war unversehrt“, sagt Stadtwehrleiter Björn Hoyer. Vor etwa vier Wochen gab es hier bereits den gleichen Einsatz. Auch da wurde die Feuerwehr bereits zum Öffnen der Wohnung hinzugezogen. (SZ/aw)

