Rettungsdienst streikt – Feuerwehr muss ran

Die Verhandlungen zwischen den Dresdner Rettungssanitätern und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) sind gescheitert. Die Mitarbeiter folgten am Mittwoch einem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi und legten zwischen 6 und 18 Uhr die Arbeit nieder. Vor dem Landtag kamen über 40 von ihnen zu einer Kundgebung zusammen. Krankentransporte mussten in dieser Zeit von der Berufsfeuerwehr übernommen werden. Die Rettungswagen waren aber nicht betroffen.

Die Sanitäter fordern etwa einen Ausgleich der Lohnunterschiede zu den Kollegen in anderen Städten. Sollte das DRK nicht zu spürbaren Veränderungen bereit sein, soll weiter gestreikt werden – dann auch auf den Rettungswagen, heißt es. Das DRK betreibt in Dresden fünf Wachen in der Neustadt, der Johannstadt, der Südvorstadt, in Löbtau und Cotta. (SZ/sr)

