Rettungsdienst in Not Schluss mit den Knebelverträgen des Landkreises: Verdi fordert bessere Bedingungen für Rettungskräfte.

ASB-Retter im Einsatz – hier zum Glück nur bei einer großen Rettungsübung im vergangenen Oktober auf der A 4 bei Görlitz. Mit ihren täglichen Arbeitsbedingungen sind viele der rund 100 ASB-Rettungskräfte in Görlitz nicht mehr einverstanden. © Danilo Dittrich

Görlitz. Vor zehn Jahren standen die Leute noch Schlange. Jetzt ist der Markt gähnend leer. Keine neuen Rettungskräfte weit und breit in Sicht. „Die jungen Leute schauen woanders hin, und zwar dorthin, wo deutlich mehr gezahlt wird“, sagt Notfallsanitäter Michael Valtin. Seit 25 Jahren ist der 49-Jährige dabei, früher beim DRK, jetzt beim ASB. „Wir verdienen mit einer 48- bis 60 Stunden-Woche etwa so viel wie eine Krankenschwester mit 35 Stunden. Die Anforderungen steigen, nur die Vergütung nicht.“ Schon die Einstiegsgehälter sind extrem niedrig. Fahrer von Krankentransporten liegen auf Mindestlohnniveau. Jahressonderzahlungen gibt es nicht, keinen Zusatzurlaub für Nachtdienste.

Die schlechte Bezahlung zieht einen langen, gefährlichen Rattenschwanz hinter sich her. Weil sich auf die unterbezahlten Stellen kaum jemand bewirbt, gibt es beim Görlitzer ASB schon fünf offene Stellen, die schwer zu besetzen sind. Es bewerben sich schlichtweg keine Rettungsassistenten und Notfallsanitäter. Diese werden neben den Rettungshelfern und Rettungssanitätern aber dringend gebraucht. „Wir haben durch den Personalmangel massiv Mehrarbeit zu leisten“, sagt Theresa Menzel, seit 2011 beim ASB und dort auch Betriebsrätin. Die gesundheitlichen Belastungen für die rund 100 ASB-Rettungsdienstler steigen immer mehr, die Ruhezeiten dagegen gehen zurück, weil die offenen Stellen eben kompensiert werden müssen.

Die Wurzel des Übels sehen die beiden Retter wie auch die Gewerkschaft Verdi in der Vergabe des Rettungsdienstes durch den Landkreis. Unter dessen Pflicht fällt der Rettungsdienst, er kann ihn ausschreiben und an Dritte vergeben. „Allerdings steht für den Landkreis die Wirtschaftlichkeit an oberster Stelle“, kritisiert Sabine Baron, die bei Verdi Gewerkschaftssekretärin für Gesundheit und soziale Dienste ist. „Der Landkreis hat Daseinsvorsorge zu leisten, aber nicht mit Lohndumping.“

Zwar übernehmen die Krankenkassen die Kosten für den Rettungsdienst. Allerdings ermittelt der Landkreis diese Kosten vorher über das Ausschreibungsverfahren. Und da jeder gewinnen will, kalkulieren die Rettungsdienst-Anbieter möglichst niedrig und versuchen, den anderen noch zu unterbieten. Schlechte Arbeitsbedingungen sind programmiert.

Sabine Baron bestätigt, dass Rettungskräfte der Region inzwischen teils 500 bis 600 Euro mehr verdienen als Retter der Feuerwehr. Auch Rettungskräfte in anderen Regionen – Brandenburg zum Beispiel – sind finanziell bessergestellt. Die EU hat längst beschlossen, dass der Rettungsdienst nicht mehr ausgeschrieben wird, Sachsen aber tut das weiterhin. Mit fatalen Folgen. „Es ist fast überall in Sachsen mittlerweile so, dass die Ausschreibungen von vor vier bis fünf Jahren heute Schwierigkeiten machen, vor allem seit der Einführung des Notfallsanitäters als neues Berufsbild“, sagt Mirko Schultze, der für die Linkspartei im Sächsischen Landtag sitzt und unter anderem Sprecher für das Rettungswesen ist. Er kenne mehrere Beispiele, wo die Lage noch drastischer ist als in Görlitz. So hat sich etwa der Landkreis Meißen am Jahresanfang vom DRK getrennt, weil dieses die Leistungen aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr erfüllen konnte. Auf Landesebene beginne die Debatte um diese Probleme aber gerade erst, bestätigt Schultze.

Links zum Thema Kommentar: Geld vor Gesundheit?

Allerdings sieht er Wege, wie der Landkreis selbst Nachsteuern könnte. Indem er die Ausbildung zum Notfallsanitäter neu bewerte. „Jetzt gilt sie als Weiterbildung, aber der Kreis könnte das gesondert betrachten und darüber mit den Krankenkassen neu verhandeln“, so Schultze.

Michael Valtin und Theresa Menzel, die beiden ASB-Mitarbeiter, hoffen außerdem, dass der Landkreis seine Option, den Vertrag um zwei Jahre zu verlängern, nicht nutzt. Diese Möglichkeit hätte der Kreis, wenn der jetzige Vertrag am 1. Februar 2019 ausläuft. „Wenn das passiert, müsste der ASB noch zwei weitere Jahre unter diesen Bedingungen arbeiten“, fürchtet Sabine Baron. Erklärtes Verdi-Ziel sei es deshalb, die Politik jetzt wachzurütteln und zudem in den kommenden Jahren einen zukunftsfähigen Tarifvertrag zu verhandeln. Als Beispiel, wie es auch anders gehen kann, nennt die Verdi-Mitarbeiterin Bautzen. „Hier hat der Landkreis Qualität und Gesundheit und nicht das Geld in den Fokus gestellt und die Verlängerungsoption nicht gezogen “, sagt Sabine Baron.

Der Landkreis Görlitz nimmt sich den Schwarzen Peter nicht an. Die Ausschreibung sei 2013 gewesen, das neue Gesetz zum Notfallsanitäter erst 2014 in Kraft getreten und deren Einsatz auf Rettungsdienstfahrzeugen sei erst ab 2024 vorgesehen. Das Geld für die Weiterbildung stelle der Landkreis zur Verfügung, so Dezernent Werner Genau. „Wir sind ständig bestrebt, die Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst zu verbessern“, sagt er weiterhin und führt den Bau der neuen Rettungswache in der Leschwitzer Straße und die Sanierung und Erweiterung der Wache in der Reichertstraße an. Darüber hinaus würden regelmäßig neue Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge beschafft. „Die Versorgung der Bevölkerung ist sichergestellt.“

Die ASB-Mitarbeiter bestätigen, dass das bislang so war. „Wir haben die Rettung bis jetzt zu 100 Prozent aufrechterhalten können“, sagt Theresa Menzel. „Aber auf Dauer halten viele von uns das so nicht mehr durch. Den ASB als Arbeitgeber schätzen wir sehr, wir sind ein Vorreiter unter den Rettungsdiensten im Landkreis und wir machen alle unsere Arbeit mit sehr viel Herzblut. Aber die Bedingungen sollten auch stimmen.“

zur Startseite