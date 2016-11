Rettungsdienst in Not Bei einer Kundgebung in Meißen machen die Rettungsassistenten auf ihre schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam.

Mit Transparenten, Fahnen, Trillerpfeifen und anderem lauten Gerät machten sich am Dienstagnachmittag gut zwei Dutzend Rettungsassistenten unterstützt von der Gewerkschaft Verdi auf den Weg zum Meißner Landratsamt, um für einen besseren Tarifvertrag zu demonstrieren. © Claudia Hübschmann

Wenn zwei Dutzend Rettungsassistenten geschlossen vor das Landratsamt in Meißen ziehen, kann das nichts Gutes bedeuten. Die Mitarbeiter des Rettungsdienstes Meißen kommen am Dienstagnachmittag jedoch nicht, um bei einer Havarie in der Behörde zu helfen, sondern um lautstark auf ihren eigenen Notfall hinzuweisen: die schlechten Bedingungen beim DRK, zu denen sie beschäftigt sind.

„Es gibt ein unheimliches Lohngefälle zwischen dem jetzigen Tarifvertrag und dem, was wir wollen“, erklärt Jens Uhlig, Gewerkschaftssekretär bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) vor Ort. Die Rettungssanitäter wünschten sich einen Tarifvertrag von Verdi, wie es ihn andernorts schon gebe: Dort würden 20 Prozent mehr Gehalt gezahlt.

Doch solche konkreten Forderungen sind noch längst nicht im Gespräch, zunächst geht es bei der Kundgebung – die kein Streik ist, da ausschließlich Mitarbeiter teilnehmen, die gerade Pause, Feierabend oder sowieso frei haben – darum, überhaupt gehört zu werden. „Die Geschäftsführer lehnen es ab, mit uns zu reden“, so Uhlig. „Das ist skandalös.“ Das betreffe den DRK-Kreisverband in Dresden, mehrere Pflegeheime, aber auch den Rettungsdienst, in Dresden genauso wie in Meißen.

Überstunden verfallen einfach

Stattdessen wurde Uhlig bei seinen Anfragen an das DRK immer wieder darauf hingewiesen, dass es ja bereits einen Tarifvertrag mit der christlichen Gewerkschaft DHV gebe. „Das ist richtig, sie haben diesen Vertrag“, sagt Uhlig, der von einem „Gefälligkeitstarifvertrag“ für die Arbeitgeber spricht. Von diesem könnten sie jedoch mit einem Übergangstarifvertrag loskommen und zu Verdi wechseln. „Aber diese Möglichkeit wird kategorisch ausgeschlossen.“

Dass die Rettungsassistenten den Wechsel auch wollen, zeigt ein Plakat mit der Aufschrift „DHV adé – TVÖD olé“. Auf einem anderen steht: „Wir helfen Ihnen!! Wer hilft uns?“ Der aktuelle Tarifvertrag, erklärt ein Rettungsassistent, der seinen Namen nicht nennen will, regele so gut wie gar nichts, auch nicht die Bereitschaftsdienste. Das Gehalt werde für 150, 160 Arbeitsstunden im Monat gezahlt, teilweise arbeiteten die Sanitäter jedoch über 200 Stunden im Monat. „Der Rest der Stunden verfällt einfach.“

Die aktuelle Personalnot beim Rettungsdienst, die für die vielen Überstunden der Kollegen mitverantwortlich ist, zeichnet sich für den Mann seit vielen Jahren ab – und ist nicht nur ein Ergebnis der Umstellung von Rettungsassistent auf Notfallsanitäter. „Das Problem ist weniger, dass Leute fehlen, als dass weniger Leute Lust haben, unter diesen Bedingungen zu arbeiten.“ Gab es früher einmal zehn Bewerber auf eine Stelle, sei das Verhältnis heute genau umgekehrt. „Es gibt andere Träger – wie die Feuerwehren – und andere Bereiche, in denen man mit einer rettungsdienstlichen Ausbildung arbeiten kann, die weniger stressig sind“, so der Rettungsassistent. „Aber die Leute, die Sie hier sehen, machen die Arbeit trotz allem noch von Herzen.“

Deshalb auch die Demonstration am Dienstagnachmittag. Von der Wache in der Loosestraße aus, wo sich die rund 25 Menschen in dieser sogenannten „Aktiven Mittagspause“ zunächst bei Tee, Kaffee und Bockwürsten stärken, geht es mit Unterstützung der Polizei zu Fuß in Richtung Landratsamt. Wenn man den Landrat dazu bringen könnte, aus dem Fenster zu schauen, das wär’s, ist man sich einig.

Das passiert dann zwar nicht, doch das genau fünf Minuten andauernde Trillerpfeifen- und Ratschen-Konzert ist trotzdem noch im Landratsamt gut zu hören. „Die Aktion war ein voller Erfolg. Ihr könnt zufrieden sein“, erklärt Gewerkschaftssekretär Uhlig hinterher. Er werde nun die Geschäftsführung über die Aktion informieren und zum Gespräch auffordern. Der nächste Schritt seien dann irgendwann Tarifverhandlungen.

Im Foyer des Landratsamtes betrachten ein paar Asylbewerber des Dynamo Fußballclubs Meißen die lautstarke Szene. Der Rettungsdienst streike, erklärt der Libanese Hassan Messlem seinen Mannschaftskollegen. Sein Fazit zu dem Streik, der eigentlich keiner ist, zumindest heute noch nicht: „Diese Menschen retten Leben – sie müssen ordentlich bezahlt werden.“

