Rettungsboot kann wieder auf den Olbersdorfer See Zwischen Landkreis und DLRG zeichnet sich eine Lösung ab. Klappt alles, können die Wasserretter wieder auf dem gesamten See helfen.

Olbersdorfer See, hier der Blick vom Haus am See. © Rafael Sampedro

Das Rettungsboot kann auf den Olbersdorfer See zurückkehren, für die derzeit ausgesetzte Wasserrettung mit dem Boot zeichnet sich eine Lösung ab. Wie David Kupke, Vorsitzender des Zittauer Verbandes der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), gegenüber der Sächsischen Zeitung erklärte, soll dem Verein bis zum Monatsende eine neue wasserrechtliche Genehmigung für den Einsatz des Rettungsbootes auf dem Olbersdorfer See vorliegen.

Das ist das Ergebnis eines Gesprächs mit Vertretern des Landratsamtes Görlitz, der Gemeinde Olbersdorf und der DLRG am Dienstag im Landratsamt. Damit soll das Boot in einigen Tagen wieder für notwendige Rettungseinsätze auf dem Olbersdorfer See zur Verfügung stehen, so Kupke. Der DLRG-Verband hatte vor Kurzem das Rettungsboot an Land geholt und den Steg zum Bootshaus auf dem Olbersdorfer See abgebaut. Grund dafür war eine fehlende wasserrechtliche Genehmigung, die der Landkreis erteilen muss. Bis zum vergangenen Jahr war diese Genehmigung Bestandteil eines Vertrages zum Rettungsdienst am Olbersdorfer See zwischen Landkreis und den beiden Organisationen DLRG und DRK.

Der Landkreis hatte den Vertrag jedoch zum 31. Dezember 2016 gekündigt - und damit die wasserrechtliche Genehmigung. Ohne diese hätte die DLRG als haftender Verein jedoch keine Versicherung für den Betrieb des Bootes und auch keine Haftpflichtversicherung für Bootshaus und Steg bekommen. Für den Verein war der Bootsbetrieb darum ein unvertretbares Risiko. Der Wachbetrieb am Olbersdorfer See war darum in den vergangenen Wochen ausschließlich auf einen 100 Meter breiten Streifen ab Uferkante des Sandstrandes und innerhalb des Badebereiches beschränkt. Eine effektive Rettung ohne Bootseinsatz sei andernfalls nicht möglich gewesen, sagt David Kupke. (SZ/se)

