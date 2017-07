Rettungsboot ist wieder auf O-See In den vergangenen Wochen hatten die Kameraden der DLRG und der Wasserwacht des DRK Zittau lediglich den Rettungsdienst am Badestrand abgesichert

Symbolfoto © dpa

Olbersdorf. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat ihren Wachdienst am Olbersdorfer See wieder vollumfänglich aufgenommen. Darüber informiert David Kupke, Vorsitzender des DLRG-Verbandes Zittau. Demnach steht den Wasserrettern seit dem Wochenende das Rettungsboot, das in den vergangenen Wochen an Land gelegen hatte, wieder zur Verfügung. Grundlage dafür ist die wasserrechtliche Genehmigung für die Nutzung des Motorbootes auf dem See, die dem Verein per Mail vorab zugestellt wurde. „Mit dieser Erlaubnis verbunden ist die Aussicht auf die Ausstellung der wasserrechtlichen Genehmigungen für Bootssteg und Bootshaus, die noch erfolgen soll“, so David Kupke. „Damit können wir sowohl Boot als auch Bootssteg und Bootshaus nun vorläufig wieder ordnungsgemäß versichern.“

Das war dem Verein seit Jahresanfang nicht möglich, weil der Landkreis den bisherigen Vertrag mit den beiden Rettungsorganisationen DLRG und DRK Zittau zum 31. Dezember 2016 gekündigt hatte. Damit war aus Sicht der DLRG auch die damit verbundene wasserrechtliche Genehmigung hinfällig. Die Versicherung für den Betrieb des Bootes sowie die Haftpflichtversicherung für Bootshaus und Steg allein zu tragen, lehnte der Verein ab. Darum hatten die Kameraden der DLRG und der Wasserwacht des DRK Zittau in den vergangenen Wochen lediglich den Rettungsdienst am Badestrand abgesichert. (SZ/se)

zur Startseite