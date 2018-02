Rettungs-Chaos nach dem Sturm Wenn überall gleichzeitig Bäume umstürzen, ist die Leitstelle in Hoyerswerda überfordert. Der Landkreis Görlitz arbeitet an Plan B.

Ausgehebelt hat der Wintersturm „Friederike“ nicht nur tausende Bäume. Auch die Koordination der Feuerwehr-Einsätze geriet ins Wanken. © Bernd Thissen/dpa

Görlitz. Friederike hat ganze Arbeit geleistet. Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt, Straßenschilder umgedrückt. Doch der Orkan von Mitte Januar hat auch unsichtbare Schäden ausgelöst. Friederike hat das sächsische Modell der zentralen Rettungsleitstellen erschüttert. An den Folgen arbeiten Feuerwehren, Katastrophenschützer, Gemeindeverwaltungen und sogar das Innenministerium des Freistaats heute noch. Denn der heftigste Sturm seit elf Jahren hat gezeigt, dass die fünf Integrierten Rettungsleitstellen (IRLS) in Sachsen in solchen Fällen das zentrale politische Versprechen nicht einlösen können, das die Staatsregierung mit der Zentralisierung des Notrufsystems verknüpft hatte.

„Wir sind völlig allein gelassen worden“, klagen Feuerwehrleiter im Kreis Görlitz. Kein einziger Einsatz während des großen Sturmes sei von der Zentrale in Hoyerswerda koordiniert worden. Stattdessen seien die Ortsfeuerwehren sich selbst überlassen gewesen, als Sturm Friederike tobte. Um Einsätze vor Ort koordinieren zu können, habe es aber an Funkverbindungen gefehlt, kritisiert ein Wehrleiter aus dem Süden des Landkreises Görlitz. „Der Notruf ist schlicht ausgefallen. Das gesamte System geht nicht auf.“

Auch drei Jahre nach dem offiziellen Start der Leitstelle für die gesamte Oberlausitz ist die Skepsis an der Basis nicht verschwunden. Kritiker hatten immer dafür plädiert, in jedem Landkreis mehrere Leitstellen zu belassen, die jeweils für ihr Gebiet zuständig sind, in dem sich die Mitarbeiter bestens auskennen. „Da ist etwas gründlich schiefgelaufen“, räumte die Pressestelle des Sächsischen Innenministeriums zunächst ein und verwies auf intensive Arbeiten in den zuständigen Fachabteilungen. Die Leitstelle in Hoyerwerda habe, als der Sturm sich ankündigte, das Personal aufgestockt und sämtliche Plätze besetzt. Aber: „Die Leitstellen verfügen nicht über eine unendliche Zahl von Notrufleitungen.“ 20 Arbeitsplätze stehen dafür maximal bereit. Das Arbeitsvolumen ist enorm. 185000 Notrufe hat die Leitstelle im vergangenen Jahr bearbeitet. Allein im Kreis Görlitz wurden daraus 560 Feuerwehreinsätze und 61000 Einsätze von Rettungswagen und Notärzten, sagt Hans Richter, der zuständige Amtsleiter beim Landkreis Görlitz. Damit sind allerdings auch die Grenzen der Belastbarkeit umrissen: Hunderte Einsätze auf einmal kann auch diese große und moderne Leitstelle nicht koordinieren.

Die Leitstelle selbst bestätigt einerseits die kritischen Aussagen – erklärt sich andererseits für nicht zuständig. „Flächenlage“ heißt das technokratische Schlüsselwort. Damit sind Unwetter gemeint, die in ganzen Landstrichen oder gar im gesamten Zuständigkeitsgebiet zur selben Zeit wüten. Schwere Stürme gehören dazu. Bei „Friederike“ gingen zwar sämtliche Notrufe über die Nummer 110 bei der Rettungsleitstelle in Hoyerswerda ein. Doch dort wurden die Anrufe nur nach einem Kriterium sortiert, erläutert der zuständige Sachbearbeiter Sebastian Ilks: Sind Menschen in Gefahr, Ja oder Nein? Bei „Nein“ wurde der Fall sofort per Knopfdruck an die zuständige Ortsfeuerwehr geleitet – per Fax, weil dadurch nicht die Telefonleitung für die nächsten Notrufe blockiert wird. Das Signal an die Feuerwehren in den Landkreisen lautete damit: Kümmert euch selbst. Das Amt für Katastrophenschutz im Landkreis Görlitz hat die Probleme kommen sehen und arbeitet bereits seit September an neuen Strukturen für solche „Flächenlagen“. Eine zentrale Leitstelle für die beiden großen Landkreise Bautzen und Görlitz sei gar nicht in der Lage, an vielen Orten gleichzeitig das Geschehen zu koordinieren, sagt Amtsleiter Hans Richter. Die Leitstelle sei für einzelne Unglücksfälle da, bei denen schnell Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr zu einem Ort gelenkt werden müssen. Da sind in der Regel Menschen entweder verletzt oder in Gefahr.

Als der Deutsche Wetterdienst fürs ganze Land den schwersten Sturm seit „Kyrill“ im Jahre 2007 ankündigte, hat sich das Görlitzer Amt gleich morgens daran gemacht, einen „Plan B“ zu notieren. Per Fax wurden die Feuerwehren darüber informiert, dass sich die Ortswehren innerhalb einer Gemeinde zusammentun sollen, um Sturmschäden in ihrem Territorium zu beseitigen. Fürs Aufräumen, so der Grundsatz, sei jede Kommune selbst verantwortlich. Mit Notfällen im engeren Sinne haben Sturmschäden demnach nichts zu tun – solange keine Menschen in Gefahr oder in Not sind. So erläutert Amtsleiter Hans Richter das Grundprinzip. Aber damit wäre ein Problem noch nicht gelöst, auf das manche Wehrleiter nach dem Sturm hingewiesen haben: Wie sollen wir uns untereinander verständigen, wenn der Funkkontakt generell über die Zentrale läuft?

Thomas Grothum ist im Katastrophenschutzamt des Kreises Görlitz für Technik und Logistik zuständig. Er hat sich für diese Situation etwas einfallen lassen. Die Ortsfeuerwehren einer Gemeinde bilden nicht nur eine Einsatzgruppe, sondern auch eine Funk-Gruppe. Nur der Einsatzleiter funkt nach Hoyerswerda, um zu melden, wie viele Fahrzeuge, wie viele Feuerwehrleute im Einsatz sind – und wo genau. Bei „Friederike“ war das alles noch ein bisschen improvisiert. Aber seit einigen Monaten arbeitet der Landkreis Görlitz daran, so genannte „Landfunkstellen“ einzurichten; Mini-Leitstellen, über die großflächige Ereignisse koordiniert werden können. Für Unwetter bedeutet das eine Rückkehr zu den alten regionalen Leitstellen.

16 solcher Stellen sind in den vergangenen Monaten im Kreis Görlitz eingerichtet worden. Kosten: etwa 15000 Euro für jede Station, davon etwa 10000 Euro für die Funktechnik. Dafür gibt es finanzielle Hilfe vom Freistaat, sagt Amtsleiter Hans Richter. Und doch ist er noch nicht ganz glücklich. Denn bislang reicht das Geld nicht, um jede der 53 Städte und Gemeinden mit so einer Funkstation auszustatten. Also müssen kleine Regionen mit eigenen „Hauptstädten“ gebildet werden. Da wäre beim nächsten Sturm beispielsweise der Wehrleiter von Bernstadt für die Einsätze in Ostritz zuständig oder der von Rietschen für Krauschwitz. Das aber beißt sich wiederum mit einem anderen wichtigen Prinzip: der kommunalen Selbstverwaltung. Hier kommen die Bürgermeister ins Spiel, die letztlich die Feuerwehreinsätze in ihrer Gemeinde aus dem kommunalen Haushalt bezahlen müssen. Was, wenn der Gärtnermeister von nebenan die umgestürzte Dorflinde billiger zerlegen kann als die Feuerwehr aus dem Nachbarort?

Noch sind einige Fragen offen. Aber schon beim nächsten Sturm soll alles besser klappen, verspricht Amtsleiter Richter.

