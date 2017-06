Rettung um die Uhr In Bad Gottleuba ist eine neue DRK-Rettungswache eingerichtet. Der vorherige Standort war ungünstig.

24 Stunden täglich auf Abruf: Das ist seit August vergangenen Jahres die Forderung für Rettungswagen. Mit der neuen DRK-Rettungswache in Bad Gottleuba wird sie nun auch hier erfüllt. Am Freitag wurde sie von Landrat Michael Geisler (CDU) offiziell eingeweiht. Sie befindet sich direkt neben der Feuerwehr. Der vorherige Standort an der Klinik erfüllte nicht mehr die baulichen Bedingungen, die mit der neuen Forderung verbunden waren, und war auch nicht ausbaufähig. Im vergangenen Dezember hatte der Kreistag dem DRK den Zuschlag für den Rettungsdienst bis Mitte 2024 gegeben. Damit konnte der Freie Träger in Gottleuba investieren.

Der in Bad Gottleuba stationierte Rettungswagen wurde im vergangenen Jahr insgesamt 925 Mal zu einem Einsatz gerufen. Die Mitarbeiter des DRK sind dabei vor allem im Bereich von Bad Gottleuba über Langenhennersdorf, Markersbach, Oelsen, bis Bielatal und Rosenthal im Rettungseinsatz. (SZ/sab)

