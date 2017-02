Rettung in Sicht Löbaus neue Wache soll im Mai fertig sein. Im alten Objekt gehen dann die Lichter aus. Außer zum Tag der Sachsen.

Die neue Löbauer Rettungswache des Landkreises Görlitz nimmt Gestalt an. Bis sie fertig ist, dauert es noch. © thomas eichler

Langsam aber sicher zeichnet sich ab, wie die neue Rettungswache des Landkreises Görlitz am Standort Löbau einmal aussehen wird. Die Bauarbeiten gegenüber dem Löbauer Feuerwehrdepot zwischen der Äußeren Bautzner Straße und der Laubaner Straße sind weit vorangeschritten. Ein paar Monate wird es trotzdem noch dauern, bis die ersten Einsatzfahrzeuge durch eines der vier Eingangstore zu Notfällen eilen können.

Wie Landkreissprecherin Marina Michel mitteilt, soll die neue Wache im Mai fertiggestellt sein. Bis dahin gibt es aber noch viel zu tun. In der Kfz-Halle gilt es zum Beispiel noch, Fliesen zu verlegen und andere Bodenbeläge einzubauen. Außerdem muss noch gemalert und einiges an Technik installiert werden. Zum Schluss bekommen Fassaden und Tore ihren finalen Anstrich. Baulich ist derweil alles in trockenen Tüchern. „Das Gebäude wurde für eine Winterbaustelle hergerichtet, es kann kontinuierlich weitergearbeitet werden“, so Frau Michel. Eigentlich hätte die Wache Anfang des zweiten Quartals 2017 eröffnet werden sollen. Also im April. Daraus wird allerdings nichts. Das liegt vor allem daran, dass es während der Bauphase immer wieder zu Verzögerungen gekommen ist. Anhaltende Regenfälle haben im vergangenen Jahr zum Beispiel Arbeiten auf dem Außengelände behindert. Zudem habe es Probleme bei der Vergabe von Fliesenarbeiten gegeben. „Es gab wenig Bewerbungen und dadurch haben sich gleichzeitig auch die Baukosten erhöht“, teilt Frau Michel mit. Lange Lieferzeiten, wie zum Beispiel für die Türen, haben zusätzlich für Verzögerungen gesorgt. Alles zusammen sind Gründe, warum die angepeilten Baukosten von rund 1,7 Millionen Euro nicht eingehalten werden können. Der Landkreis spricht mittlerweile von einem Kostenrahmen von etwa 2 Millionen Euro. Dabei soll es am Ende auch bleiben. So ist zumindest der derzeitige Stand der Dinge.

Den kleinen Problemen steht aber auch Positives gegenüber. Grundsätzlich hätten alle Firmen gute Arbeit geleistet. Nach Aussage des Hoch- und Tiefbauamtes sei dabei vor allem die für den Rohbau zuständige Firma aus Niesky hervorzuheben. „Diese hat trotz teilweise sehr schlechtem Wetter durchgearbeitet“, wie Frau Michel mitteilt.

Mit der Fertigstellung der Rettungswache nahe der neuen B 178, sollen unfreiwillige Verzögerungen für die Einsatzkräfte Geschichte sein. Die entstehen derzeit immer wieder, wenn in Löbau Berufsverkehr herrscht und die Fahrtzeiten beispielsweise vom aktuellen Standort an der Georgewitzer Straße Richtung Oberland doch schnell mal länger werden als eigentlich nötig. Was mit dem Gebäude auf dem ehemaligen Armeegelände passiert, wenn die Retter umziehen, steht derweil noch in den Sternen. Der Landkreis kann auf alle Fälle nichts mit dem Objekt anfangen. „Mit Auszug der Rettungswache gibt es für das Gebäude keine weitere Verwendung durch das Landratsamt“, heißt es in einer Landkreiserklärung. Vor zwei Jahren hat es dabei noch konkrete Pläne für die Nachnutzung der Wache gegeben: Ursprünglich sollte der Komplex für Flüchtlinge hergerichtet werden. Weil die Zahl der Geflüchteten aber immer weniger geworden ist, hat der Landkreis schon im vergangenen Jahr von seinem Vorhaben Abstand genommen. In der alten Wache könnten ab Mai also auf Dauer die Lichter ausgehen.

Wäre da nicht der Tag der Sachsen im September. Der Ausrichterstadt Löbau kommt das leerstehende Gebäude für seine Planungen gelegen. Die Rettungswache an der Georgewitzer Straße wird zum Festwochenende zum Stabsgebäude umfunktioniert. Geplant ist, dass von dort aus sämtliche Einsatzkräfte, wie Polizei oder Feuerwehr koordiniert werden. Laut Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) wird die Wache eine Art Lagezentrum, ausgestattet mit großen Bildschirmen und Technik, mit deren Hilfe die ganze Stadt überwacht werden kann. So soll für Sicherheit und einen reibungslosen Sachsentag ohne Zwischenfälle gesorgt werden. Löbau mietet das Gebäude dafür vom Landkreis an. Für die Zeit danach sind allerdings keine Pläne bekannt.

