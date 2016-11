Rettung fürs marode Herrenhaus Der Herrensitz am Park in Oberottendorf droht einzustürzen. Das muss nicht so bleiben – dank neuer Geldquelle.

Für die Erhaltung des Herrenhauses am Park Oberottendorf hat es überraschend Geld gegeben. Und zwar nicht wenig. © dpa

Für das einsturzgefährdete Herrenhaus in Oberottendorf gibt es neue Hoffnung. Der Bund hat für das denkmalgeschützte Objekt nun eine Finanzspritze bewilligt. Konkret geht es um rund 107 000 Euro, die in das Herrenhaus investiert werden können. Die Mittel stammen aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm, teilt CDU-Bundestagsabgeordneter Klaus Brähmig mit.

Am Donnerstag hatte der Haushaltausschuss des Deutschen Bundestages mitgeteilt, dass die Gelder nach Oberottendorf fließen können. Der Freistaat Sachsen wird das Projekt mit noch einmal der gleichen Summe bezuschussen.

Das Herrenhaus in Oberottendorf stammt aus dem späten 18. Jahrhundert. Der Zustand des seit Jahren leer stehenden Gebäudes ist mehr als desolat. Es besteht akute Einsturzgefahr. Die Kommune hat das Areal deshalb bereits einzäunen müssen. Das Herrenhaus gilt als einer der zahlreichen ländlichen Herrensitze, die für die sächsische Kulturlandschaft typisch sind. An das Grundstück grenzt zudem der Oberottendorfer Park. Laut Brähmig steht bereits fest, was mit den mehr als 100 000 Euro vom Bund passieren soll. Mit der Finanzspritze wird das verfallene Dach des Herrenhauses instand gesetzt und ein Nebengebäude wird gesichert.

Oberottendorf ist nicht die einzige Adresse im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die von dem Denkmalschutz-Sonderprogramm profitiert. Ein zweites Projekt wird ebenfalls gefördert. Das betrifft das Bergbaumuseum in Altenberg, das Bestandteil des Unesco-Welterbeprojektes „Montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krusnohori“ ist . Mit 93 000 Euro unterstützt der Bund das Bergbaumuseum, um es langfristig zu erhalten.

zur Startseite