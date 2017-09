Rettung für Striesener Kultvideothek Andreas Martin stand mit Cookino vor dem Aus. Doch dann dachten sich seine Stammkunden eine besondere Aktion aus.

Inhaber Andreas Martin eröffnete vor 11 Jahren seinen Laden auf der Altenberger Straße. © Christian Juppe

Citizen Kane ist sein Lieblingsfilm. Wann immer ihn ein Kunde nach einem Expertentipp fragt, nennt Andreas Martin diesen Klassiker von und mit Orson Welles. Dass er überhaupt noch Filmtipps geben kann, daran hätte Andreas Martin im März nicht geglaubt. Damals stand er mit seiner Programmvideothek Cookino auf der Altenberger Straße vor dem Aus.

Doch dann fanden sich Filmfreunde aus der Stammkundschaft und Nachbarn zusammen und gründeten einen Verein. Dessen Ziel: die Rettung der Programmvideothek und des Filmbestandes. Diesen wollte der Inhaber schon verkaufen, als er das Ende seines Traumes kommen sah.

Ein Kunde brachte ihn auf die Idee, einen Förderverein zu gründen. Der Gedanke: Jedes Vereinsmitglied zahlt einen Jahresbeitrag. Damit hat Andreas Martin gesicherte Einnahmen und kann diese einplanen. 89 Euro sind das derzeit pro Jahr. Dafür kann jeder Spender einen Film pro Tag ausleihen, eine Flatrate quasi. Rund 170 Filmfreunde haben sich zu dem Verein Filmgalerie Dresden schon zusammengefunden. „Meine Frau und ich waren jahrelang Stammkunden, leihen gern französische Filme aus“, erzählt Vereinsvorsitzender Karl-Peter Möhres. Eine Aktion seiner Stammkunden rettete auch Phase IV-Inhaber Sven Voigt. Eine Crowdfuding-Aktion, eine Sammel-Initiative im Internet, für seinen Laden brachte rund 40 000 Euro ein, doch allein 8 000 davon musste er an Steuern zahlen. Anfang des Jahrest feierte die Filmoase auf der Königsbrücker Straße in der Neustadt ihren elften Geburtstag. Das Jahr 2017 ist finanziert.

Auch die Filmfreunde rund um Andreas Martin kämpfen gemeinsam für den Erhalt der Videothek und gegen einen mächtigen Gegner. „Die Konkurrenz aus dem Internet war einfach zu groß“, erzählte Inhaber Andreas Martin damals im März von den Gründen für das Aus, das doch keines war.

Filmplattformen wie Netflix und Amazon Prime werben mit einer riesigen Auswahl und Billigpreisen um die Kunden und gewinnen immer öfter den Kampf gegen die kleinen lokalen Videotheken. Seit Herbst 2016 ging die Tür zu Martins Laden an der Altenberger Straße, gleich in der Nähe des Programmkinos Ost, deutlich seltener auf als vor elf Jahren zur Eröffnung. Kamen zu Hochzeiten 100 Kunden am Tag, waren es zum Schluss nur noch gut 50. Mit den Preisen, die die Internetriesen bieten, kann Andreas Martin nicht mithalten. Ab rund acht Euro im Monat können bei Netflix Tausende Filme und Serien geschaut werden, rund um die Uhr und so viele, wie der Filmfan in 30 Tage quetschen kann. Bei Cookino kostete die Ausleihe für die Rückgabe am gleichen Tag bis 22 Uhr 1, 80 Euro, für einen Tag länger kommt ein Euro dazu. Ganz normale Videothekpreise, für viele Kunden aber offenbar zu teuer.

Andreas Martin sieht noch einen anderen Grund für das Aus. Vollzeitjob, Kinder, Haushalt – wenn das Leben so vollgepackt ist, sucht man zumindest im Privaten den einfachsten Weg. Statt also vor und nach einem Filmabend den Weg Richtung Videothek antreten zu müssen, entscheiden sich immer mehr Menschen, einfach auf dem Sofa sitzen zu bleiben und einen Onlinedienst wie Netflix zu nutzen.

„Eines vergessen die Kunden: Bei Amazon und Co. gibt es keine Beratung“, betont der 42-Jährige. Die Filmfans stehen vor Tausenden von Filmen, aber jemand, der ihren Geschmack kennt und sie berät, fehlt.

Genau diese Beratung will der Verein Filmgalerie Dresden jetzt auch an Schulen anbieten. „Kinder sollen auch darüber etwas lernen“, so der Filmfreund. Für Kinderfilme starten er und seine Mitstreiter jetzt eine Crowdfunding-Aktion. Denn als er glaubte, schließen zu müssen, verkaufte der Inhaber schon viele der Kinderstreifen.

Die Crowdfunding-Aktion findet man im Internet unter: www.startnext.com/kinderfilme-fuer-den-verein-filmgalerie-dresden-ev

zur Startseite