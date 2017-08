Rettung für Sternekoch Stefan Hermann?

Stefan Hermann © Sven Ellger

Vom einstigen Sorgenkind zum Publikumsmagneten soll sich der Konzertplatz Weißer Hirsch entwickeln.

Sternekoch Stefan Hermann setzt auch auf Gastspiele, damit wieder Geld in die Kassen nach der Insolvenz kommt. Diese musste Hermann zu Ostern anmelden. Am 3. September um 16 Uhr gastieren die Landesbühnen Sachsen mit ihrem Singspiel „Im weißen Rössl“ auf dem Platz. Karten zum Preis zwischen 13 und 16 Euro gibt es an der Tageskasse oder unter www.konzertplatz-weisser-hirsch.de (SZ/jv)

