Rettung für historische Lampen? Während die Laubegaster noch streiten, setzt die Stadt ihren Plan längst um.

Detlef Müller-Greven sorgt sich um die Gaslaternen in der Tauernstraße.

Sie sollen durch sogenannte Beta-Lampenersetzt werden. Auf der Troppauer Straße sind die historischen Kandelaber schon verschwunden.

Beta – so heißt die Neue in Laubegast. Schwarz, schlicht und mit geschwungenem Aluminium-Hütchen. Manch einem ist die Laterne zu schlicht. So richtig warm werden die Laubegaster mit dieser Lampe nicht. Obwohl sie schon seit vielen Jahren zum Bild des Wohnviertels gehört. Zum Beispiel am Kirchplatz. Dort stört sich bislang offenbar keiner an der Beta-Lampe. Doch nun soll sie sich auch auf anderen Straßen ausbreiten. Derzeit lässt das Straßen- und Tiefbauamt einige dieser Laternen im östlichen Abschnitt der Troppauer Straße aufstellen.

Nun sollen auch der westliche Teil der Troppauer sowie die Hermann-Seidel- und die Tauernstraße sicherer werden. Aus Sicht der Stadt geht das nur mit der modernen Beta-Lampe. Denn mit einer Spiegelkonstruktion wird das Licht optimal auf Gehwegen und Fahrbahnen konzentriert. Dafür müssen nun aber die alten Gaskandelaber Platz machen. Viele sind bereits verschwunden. Weil es in anderen Stadtteilen – wie zuletzt in Striesen – mächtig Ärger um die historischen Laternen gab, muss sich das Straßen- und Tiefbauamt für das Vorhaben in Laubegast nun zunächst das O. K. im Bauausschuss abholen. Der wiederum wird wahrscheinlich der Empfehlung des Leubener Ortsbeirates folgen, der am 19. Oktober über das Lampenproblem berät. Um auch den Anwohnern eine Stimme zu geben, hatte Ortsamtsleiter Jörg Lämmerhirt am Donnerstagabend zu einer Bürgerversammlung eingeladen.

Die Chance nutzten die Dresdner. Nicht nur Laubegaster, auch Leubener und Striesener diskutierten mit den Vertretern des Straßen- und Tiefbauamtes über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Beleuchtung. Das Fazit: Während die einen unbedingt die historischen Kandelaber retten wollen, geht es anderen vor allem darum, die Straßen und Gehwege mit mehr Licht sicherer zu machen. Die Meinung der Stadt: Richtig hell geht nur mit Beta. Zweites Argument: die Kosten. In den drei Laubegaster Straßen müssten 32 Beta-Lampen aufgestellt werden. Samt Planung würde das 168 000 Euro kosten. Pro Jahr kommen 12 400 Euro Betriebskosten dazu. Im Vergleich: Für eine ähnliche Ausleuchtung wären 41 elektrifizierte Kandelaber nötig. Dafür müsste das Straßen- und Tiefbauamt 253 000 Euro investieren. Zuzüglich 15 900 Euro im Jahr für Wartung und Strom.

Während die gasbetriebenen Kandelaber etwa in historischen Dorfkernen und in Gebieten mit einer Erhaltungssatzung durch politische Beschlüsse geschützt sind, hat der Stadtrat Ende 2015 entschieden, dass die Laubegaster Laternen auf den elektrischen Betrieb umgestellt werden sollen. Das geht auch mit den historischen Kandelabern, wie sich derzeit am Kleinzschachwitzer Ufer zeigt. Was viele Laubegaster besonders ärgert: Die Kandelaber, die dort seit Juli aufgestellt werden, stammen aus Laubegaster Straßen. Sie wurden unter anderem in der Hermann-Seidel- und in der Troppauer Straße abgebaut.

Auch das war eine politische Entscheidung: Schon vor 16 Jahren hatte der Stadtrat beschlossen, dass in Kleinzschachwitz, Mickten und Teilen von Tolkewitz die historischen Kandelaber erhalten oder aufgestellt werden sollen. Allerdings auf elektrischen Betrieb umgerüstet. All das gilt nicht für Laubegast. Hier können nur die Anwohner selbst noch verhindern, dass die Kandelaber aus dem Viertel verschwinden.

Dieses Ziel verfolgt der Leubener Ortsbeirat Matteo Böhme (FDP), der das zur Bürgerversammlung deutlich macht. „Ich finde, dass die Beta-Lampen überhaupt nicht nach Laubegast passen.“ Auch CDU-Ortsbeirat Tobias Kittlick wünscht sich, dass die Kandelaber erhalten bleiben. Noch wichtiger ist dem dreifachen Familienvater indes, dass seine Kinder in den dunklen Morgenstunden sicher zur Schule kommen. „Die Stadt ist einfach in der Pflicht, für eine ausreichende Beleuchtung der Straßen zu sorgen.“ Ginge das nur mit den Beta-Leuchten, sei das die bessere Lösung.

Anwohner Detlef Müller-Greven will das unbedingt verhindern. Er hofft, dass wenigstens die Kandelaber in der Tauernstraße gerettet werden können. „Die gesamte Anlage ist noch intakt“, sagt er. Zumindest könnten die Leubener Ortsbeiräte mit einem Prüfauftrag dafür sorgen, dass untersucht wird, ob das möglich ist. In der Sitzung am 19. Oktober geht es also erneut darum: Beta-Lampe oder Kandelaber?

