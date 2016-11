Rettung für die Tafel nach dem Einbruch 10 535 Euro hat die Stiftung Lichtblick in diesem Jahr an Hilfen im Großenhainer Land ausgegeben – auch der Diakonie.

Manuela Reichelt (r.) von der Großenhainer Tafel übergibt einen gefüllten Beutel an eine Tafel-Kundin. Auch dank der Spende von Lichtblick kann die Hilfe für Bedürftige hier fortgesetzt werden. © Anne Hübschmann

In 22 Fällen konnte die Stiftung Lichtblick der Sächsischen Zeitung in diesem Jahr Menschen in Not helfen. Vermittelt wurde diese finanzielle Unterstützung von insgesamt 10 535 Euro durch solche Hilfsvereine wie den ASB, den Betreuungsverein Meißen oder die Diakonie. Eine Einrichtung dieses Sozialverbandes profitierte allerdings selbst von den Spenden der SZ-Leser: die Großenhainer Tafel. Sie bekam nicht nur den Jahresfonds von 1500 Euro für die laufende Arbeit, sondern auch eine Sofort-Unterstützung von 550 Euro nach einem kürzlichen Ereignis, das höchst ärgerlich war.

Am 7. September war in die „Tafel“ auf der Auenstraße eingebrochen worden (SZ berichtete). Es wurden die Fenster des Lagers und Ausgaberaumes aufgehebelt. Dann wurden noch mehrere Türen und der Büroraum mit dem Tresor aufgebrochen. Den Tresor haben die Diebe samt Schrank aus der Wand herausgerissen und mitgenommen. Die Autoschlüssel von den Fahrzeugen wurden entwendet, sodass ein Austausch der Zündschlösser vorgenommen werden musste. „Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf 6 000 Euro“, sagt der kaufmännische Leiter der Diakonie Philipp Schleinitz.

Zwar übernimmt der Versicherer einen Großteil der Kosten. Doch die Selbstbeteiligung muss die Diakonie allein tragen. „Das ist für die Tafel nicht möglich, da diese als soziale Einrichtung keine Erträge oder Rücklagen für solche unvorgesehenen zusätzlichen Kosten erwirtschaftet“, so Philipp Schleinitz. Umso dankbarer war man deshalb für die Lichtblick-Spende.

Auch die Türen sind mittlerweile erneuert, die Mitarbeiter über Sicherheitsvorkehrungen belehrt. Eine weitere Unterstützung erhielt die Großenhainer Tafel durch die Lidl-Pfandspende. Damit konnte eine Solaranlage für den Strom der Kühlzellen gestiftet werden.

