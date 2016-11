Rettung für die Grundschule Bertsdorf-Hörnitz bekommt plötzlich Geld für die Sanierung des Gebäudes – das geht auf Kosten anderer Projekte.

Unsere Schule muss bleiben sagen Johanna, Erik, Mara und Paula (von links nach rechts) von der 4. Klasse der Grundschule in Bertsdorf-Hörnitz. © Rafael Sampedro

Bertsdorf-Hörnitz. Wie ein Weihnachtsgeschenk hört sich die Nachricht von Bürgermeister Günther Ohmann (Freie Wähler) an, die er jetzt auf der Gemeinderatssitzung verkünden konnte. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr kann Bertsdorf-Hörnitz mit dem Fördermittelbescheid für die Grundschule im Ort rechnen. Anfang des Jahres war der Gemeinde noch schriftlich mitgeteilt worden, dass in diesem und im nächstem Jahr keine Chance auf Fördermittel für die Sanierung der Grundschule besteht.

Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Am 21. November waren Vertreter der Bildungsagentur in der Grundschule. Zu dem Kontrollrundgang ist nur die Schulleiterin eingeladen worden. „Danach ist uns die Sperrung der Schule angedroht worden, wenn sich hier nichts ändert“, sagt der Bürgermeister. Am 6. Dezember muss er nun deswegen, gemeinsam mit dem Kämmerer, zu einem Termin in der Bildungsagentur nach Dresden fahren. „Vielleicht haben wir bis dahin schon den Bewilligungsbescheid für die Fördermittel von der Sächsischen Aufbaubank“, sagt Günther Ohmann.

Für die Gemeinde heißt das jetzt ganz schnell umplanen. Bisher ist im Haushalt nur Geld für die nötigsten Arbeiten in der Schule eingeplant gewesen. Bei einer Summe von einer Million Euro hätte die Gemeinde 600 000 Euro an Eigenmitteln beisteuern müssen. Nun ist gleich ein Fördermittelantrag für die volle Höhe der Sanierungskosten beantragt worden. Das sind 1 980 000 Euro. „Wenn wir das durchführen wollen, brauchen wir einen Kredit. Ohne wird es nicht gehen“, sagt der Bürgermeister. Mit knapp 40 Prozent der Kosten kann die Gemeinde an Fördermitteln rechnen. Das sind 775 000 Euro. Statt 600 000 Euro muss Bertsdorf-Hörnitz jetzt aber die doppelte Summe aufbringen. Kämmerer Frank Müller hat den Gemeinderäten erläutert, wie die Gemeinde den finanziellen Kraftakt bewältigen kann. „Wir können das nur unter gewissen Bedingungen hinbekommen“, sagt er. Und dafür braucht Bertsdorf-Hörnitz jetzt auch eine gemeindewirtschaftliche Stellungnahme des Landkreises. Nur die Kreditaufnahme reicht aber nicht. Damit die Gemeinde bei ihren liquiden Mitteln nicht ins Minus gerät muss sie noch 42 000 Euro einsparen.

Bei der ersten Lesung des Haushaltes hat der Kämmerer dafür schon Möglichkeiten aufgezeichnet. Um Geld zu sparen, können aber nicht alle geplanten Projekte verschoben werden. Wegen Fördermittelbindung müssen die Sanierungsarbeiten an der Turnhalle in Hörnitz bis 2018 abgeschlossen sein. Der Kauf von Atemschutztechnik für die Feuerwehr kann nicht verschoben werden, da die Ersatzteilversorgung nicht mehr sichergestellt ist. Möglich wäre das Verschieben des Baues eines Mehrgenerationenspielplatzes in Hörnitz ins Jahr 2019. Ebenso der geplante Kauf einer Frontkehrmaschine und eine Wildkrautbürste als Anbauteile für die Straßenreinigung in Höhe von 9 000 Euro und unter anderem noch nicht näher bezeichnete Eigenmittel für den Hochwasserschutz. 2017 sind dafür beispielsweise 5 000 Euro vorgesehen gewesen.

Abstimmen werden die Gemeinderäte darüber erst, wenn der Haushalt beschlossen wird. Ein Einverständnis von den Abgeordneten hat sich der Kämmerer aber schon mal auf der Gemeinderatsitzung geholt. Die Grundsteuern B und A werden angehoben. Die Grundsteuer B steigt von 130 auf 150 von Hundert. Das bringt jährlich Mehreinnahmen von 8 200 Euro. Eine Familie mit 120 Quadratmeter Wohnfläche und einer Garage zahlt so neun Euro mehr. Weitere 1 000 Euro bringt das Anheben der Grundsteuer A von 330 auf 350.

„Die Leute haben uns gewählt, damit wir das Beste für den Ort rausholen. Dazu gehört eine Schule. Wir sollten den Beschluss fassen, weil eine Schule dem Ort gut tut“, sagt Gemeinderat Hartmut Becker (Freie Wähler). Seit 2013 haben sich die Abgeordneten in Bertsdorf-Hörnitz immer dazu bekannt, dass der Erhalt der Schule oberste Priorität hat.

