Rettung für die Großwäscherei Der Insolvenzverwalter hat einen Käufer für MTR gefunden. Nicht alle Angestellten behalten ihre Arbeit.

Aus MTR wird Puschendorf: Seit wenigen Tagen ist Pierre Mercier der neue Niederlassungsleiter der Riesaer Wäscherei. © Sebastian Schultz

Am Ende bleibt Rainer Bähr vor allem Lob. Er sei besonders dankbar „für die große Unterstützung und Loyalität der Belegschaft“, sagt der Insolvenzverwalter. Seit Januar hatte sich Bähr darum bemüht, einen Käufer für die Mittelsächsische Textilreinigungs- und -handels AG (MTR) zu finden. Gut vier Monate später kann er endlich gute Nachrichten verkünden: „Am 10. Mai 2017 hat die Puschendorf Textilservice GmbH das Unternehmen übernommen“, lässt der Insolvenzverwalter schriftlich mitteilen. Das Reinigungsunternehmen mit Hauptsitz in Schönebeck zähle bisher mehr als 650 Mitarbeiter, die täglich 140 Tonnen Wäsche für Krankenhäuser, Altenheim- und Pflegeeinrichtungen bearbeiten. Puschendorf selbst wiederum gehört zur internationalen Wäscherei-Gruppe Elis (siehe Kasten). An fünf Standorten in vier Bundesländern ist Puschendorf bisher aktiv. Nun soll Riesa dazukommen – als Nummer sechs und zweiter sächsischer Standort neben Geithain. „Wir freuen uns, die MTR und ihre Mitarbeiter in Riesa in unser Unternehmen aufzunehmen. Mittelfristig planen wir, den Standort weiterzuentwickeln“, erklärt Geschäftsführer Carsten Puschendorf.

Eine Nachricht, die bei den meisten Angestellten für erleichtertes Aufatmen sorgen dürfte. Nach monatelangem Bangen steht nun fest: Fast alle von ihnen werden ihre Arbeit behalten. „150 Arbeitsplätze in Riesa bleiben erhalten“, so Insolvenzverwalter Bähr. Für die übrigen 18 MTR-Mitarbeiter habe er eine Transfergesellschaft eingerichtet. Dort sollen sie für bis zu neun Monate weiterbeschäftigt werden. Ziel sei es, die Mitarbeiter in dieser Zeit weiterzubilden und so schnell wie möglich wieder in neue Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln. Weniger Glück hatten die 23 Mitarbeiter am Standort in Niesky, der im März schließen musste. Das Gebäude und die Wäschereitechnik der Außenstelle in der Lausitz konnte der Insolvenzverwalter Ende April 2017 an das Martinshof Rothenburg Diakoniewerk verkaufen. Eine Maßnahme, die laut Bähr notwendig geworden war, um das Unternehmen überhaupt erst einmal nachhaltig zu stabilisieren. Nachdem im vergangenen Jahr zwei Verträge mit Großkunden ausgelaufen waren, hatte dem Reinigungsunternehmen die Zahlungsunfähigkeit gedroht.

Umso mehr freut sich Bähr darüber, dass für den Hauptstandort jetzt „eine sehr gute Lösung gefunden“ wurde. „Der Verkauf stellt sicher, dass der Geschäftsbetrieb in Riesa fortgeführt und die MTR-Mitarbeiter eine Zukunft unter dem Dach eines erfolgreichen Unternehmens haben.“ Das würden auch die Mitarbeiter so sehen, sagt er. Sie seien schon am Mittwoch in einer Betriebsverhandlung informiert worden. „Die Stimmung in der Belegschaft war positiv optimistisch, insbesondere auch deswegen, weil der Erwerber selbst aus der Wäschereibranche kommt, dieser sogar Marktführer in Europa ist, und den Umsatz am Standort auch noch ausbauen will.“ Ein Selbstläufer sei die Suche nach einem Nachfolger nie. Eine wichtige Rolle für den Erfolg hätten auch die bisherigen Kunden gespielt, zu denen unter anderem die Elblandkliniken gehören. „Vor allem die Kunden haben MTR weiterhin die Treue gehalten und wollen mit dem Unternehmen weiter langfristig zusammenarbeiten“, so der Verwalter. Wären Auftraggeber in Panik verfallen, hätte sich möglicherweise auch die Suche nach einem Käufer deutlich schwieriger gestaltet. Gerade deshalb auch das Lob an die Mitarbeiter. Die hätten trotz der schwierigen Situation „herausragende Leistungen erbracht. Sie haben stets mit hoher Qualität gearbeitet und auch Überstunden geleistet. Zum Teil wurde auch bereits vor Insolvenzantrag bewilligter Urlaub zurückgestellt, um für die MTR zur Verfügung zu stehen“.

