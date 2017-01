Rettung für den letzten Schandfleck Seit Jahren verfällt die Brauerei in Bad Muskau. Das soll sich nun ändern – obwohl es noch keine Pläne für die Zukunft gibt.

Die alte Brauerei in Bad Muskau ist verkauft. Das teilt Bürgermeister Andreas Bänder am Donnerstag mit. Bei der Versteigerung des Areals tags zuvor hat der Freistaat Sachsen beziehungsweise dessen Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM) den Zuschlag erhalten. Die Erleichterung und Freude darüber sind dem Oberhaupt der Pücklerstadt deutlich anzumerken. Denn die Brauerei, in der Andreas Bänder einst selbst gearbeitet hat, steht seit mittlerweile 25 Jahren leer und ist der letzte große Schandfleck in der Stadt. Bis das denkmalgeschützte Gebäude wieder in altem Glanz erstrahlt, wird es aber noch einige Zeit dauern.

„Heute ist ein ganz besonderer Tag. Die Entscheidung zugunsten des Freistaats ist ein Meilenstein für die Stadt und die weitere Entwicklung“, sagt Andreas Bänder. Schließlich sei der Zustand der Brauerei schon lange ein schwerer städtebaulicher Missstand. Versuche, diesen zu beseitigen, hat es in der Vergangenheit zwar einige gegeben, sie blieben jedoch allesamt erfolglos. Die Stadt selbst hat dabei im Jahr 2011 den Versuch unternommen, das Areal zu erwerben. Mit einem Gläubiger hat man sich damals jedoch nicht einigen können. Jetzt ist also das Land Sachsen eingesprungen und hat sich das Areal gesichert. „Ich bin wirklich dankbar, dass der Freistaat diesen Weg geht“, so Andreas Bänder.

Denn für Bad Muskau bedeutet das, dass dieser an die Stadt und deren Zukunft im Tourismus glaubt. „Mit dem Erwerb der Pücklerschen Brauerei setzt der Freistaat Sachsen ein klares Zeichen für das Bekenntnis zur Gemeinde Bad Muskau und zur Region, und gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland wird er deren positive strukturelle und touristische Entwicklung fortsetzen“, heißt es in einer Mitteilung des Sächsischen Finanzministeriums, zu der ZFM gehört. Außerdem habe das Grundstück für den Unesco-Welterbestatus des Muskauer Parks im Hinblick auf den Umgebungsschutz eine besonders herausragende Bedeutung, teilt Alwin-Rainer Zipfl, Referent im Sächsischen Finanzministerium, auf SZ-Nachfrage mit.

Zu den rund 55 Millionen Euro, die der Freistaat Sachsen und der Bund seit 1993 in Bad Muskau investiert haben, kommt nun ein weiterer nicht unerheblicher Betrag hinzu. „Nach dem Verlauf der Zwangsversteigerung beträgt der Marktpreis für die Immobilie 100 000 Euro, da der Freistaat diese Summe bieten musste, um Meistbietender zu sein“, erklärt Alwin-Rainer Zipfl. Denn neben Sachsen hat es noch drei weitere Bieter gegeben. Vor Jahren ist der Verkehrswert des Objekts in einem Gutachten noch auf 24 000 Euro taxiert worden. Allerdings hat die Volksbank Spree-Neiße, die die Hand auf der Immobilie hatte, dafür immer einen Preis von mindestens 130 000 Euro aufgerufen.

„Der Freistaat hat Verantwortung übernommen“, sagt Michael Kretschmer. Der CDU-Bundestagsabgeordnete setzt sich als Vorsitzender des Fördervereins „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ seit Jahren für den Park und die Stadt ein. Jetzt habe man wieder die Handlungsmacht über das Objekt bekommen und könne dieses nun gestalten, so Michael Kretschmer. Dazu gehört zunächst die Notsicherung der denkmalgeschützten Gebäudeteile gegen den weiteren Verfall. Neben dem Dach und der Fassade betreffe das vor allem die fantastischen Gewölbekeller aus dem 19. Jahrhundert, in denen in früheren Zeiten das Bier gelagert wurde, erklärt Parkdirektor Cord Panning. „Parallel werden erste Aufräumarbeiten auf dem Außengelände einsetzen, um zu DDR-Zeiten entstandene Schuppenkonstruktionen und -reste zurückzubauen sowie den vorhandenen Wildwuchs zu entfernen“, sagt er. In einem zweiten Schritt sind dann die ab den 1960er Jahren auf dem historischen Brauereigelände entstandenen Zweckbauten zurückzubauen und parallel dazu die denkmalgerechte Planung für die Sanierung der historischen Gebäude einzuleiten.

Gleichzeitig werde es in den Gremien der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ auch eine Diskussion über die zukünftige Nutzung des Areals geben, bei der auch interessierte Dritte einbezogen werden sollen, so Cord Panning. Der Stiftungsrat, der sich aus Vertretern von Bund und Land, der Stadt Bad Muskau sowie der Republik Polen zusammensetzt, wird die abschließende Entscheidung über die künftige Nutzung des Geländes treffen. Der Prozess werde seine Zeit brauchen, sagt er.

Nach dem jahrelangen Leerstand wird diese Zeit wohl nicht ins Gewicht fallen. Denn die 1844/45 unter Fürst Pückler erbaute Brauerei wird seit der Einstellung der Produktion in der VEB Parkbrauerei Muskau im Jahr 1992 nicht mehr genutzt. Ideen für das Areal hat es in der Folgezeit viele gegeben. Diese reichten von den Überlegungen Anfang der 90er Jahre, aus der Brauerei ein Parkhaus zu machen, bis zu den Plänen für ein Fünf-Sterne-Resort mit 200 Zimmern in den Nullerjahren. Nach der Insolvenz des letzten Eigentümers hat die Volksbank Spree-Neiße seit 2011 versucht, die Immobilie zu versteigern.

Bad Muskauer und alle Interessierte, die sich ein Bild von der Brauerei und deren Zustand machen wollen, können das wahrscheinlich im Herbst dieses Jahres. So soll das Bauwerk am Tag des Offenen Denkmals, am 10. September, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

