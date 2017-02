Rettung aus eisigem Wasser Flüsse und Seen sind zugefroren. Warum das Eis aber oft nicht so stabil ist, wie es aussieht. Die Einsatzkräfte üben den Ernstfall.

Roland Zimmermann rettet seinen im Eis eingebrochenen Kameraden Andreas Wesenbeck, der für die Übung mit einem Überlebensanzug geschützt ist. © Ralph Bartzsch

Osterzgebirge. Die Bedingungen für Rettungskräfte waren lange nicht so günstig, um sich aufs Glatteis zu begeben und den Ernstfall zu proben. Wann waren in den letzten Jahren schon Gewässer zugefroren? Zwar warnt die Landestalsperren-verwaltung immer wieder die Bevölkerung, vor allem Kinder, Eisflächen auf Flüssen, Talsperren und anderen Wasserspeichern zu betreten. Denn der Wasserspiegel schwankt und damit kann das Eis, das auf den ersten Blick so dick aussieht, unter der Last des Körpergewichtes einbrechen. Das wird aber leider hin und wieder unterschätzt. Für den Fall wollen die Retter gewappnet sein.

Nachdem erst Ende Januar die Freiwilligen Feuerwehren von Colmnitz, Klingenberg, Höckendorf, Pretzschendorf, Obercunnersdorf und Röthenbach mit der DRK-Wasserwacht Freital am zugefrorenen Teich am Colmnitzer Jugendclub unter anderem geübt haben, eine eingebrochene Person aus dem kalten Wasser zu retten, gab es jetzt am vergangenen Wochenende eine weitere Trainingseinheit. Diesmal probte die Ortsfeuerwehr Paulsdorf auf der Talsperre Malter die Rettung aus dem Eis. Worauf es dabei in erster Linie ankommt, erklärt Ortswehrleiter Henry Wenzke: „Bei der Eisrettung ist besonders wichtig, den Eingebrochenen so schnell wie möglich aus dem Wasser zu ziehen.“ Denn binnen kürzester Zeit sei der Verunglückte sonst unterkühlt. Damit verschlechterten sich die Vitalfunktionen, der Zustand werde zunehmend lebensbedrohlich. „Um den Verletzten in Sicherheit zu bringen, muss der Retter bis zur Einbruchstelle gelangen, ohne selbst einzubrechen“, erläutert Henry Wenzke die Schwierigkeit.

Dabei werden verschiedene Hilfsmittel eingesetzt, die auf dem Feuerwehrfahrzeug mitgeführt werden, um das Gewicht auf der Eisfläche geschickt zu verteilen und an die Unglücksstelle heranzukommen. Der Retter ist außerdem mit einem Überlebensanzug ausgerüstet, der ihn vor Nässe und Kälte schützt, falls er doch einbrechen sollte, erklärt Henry Wenzke.

Die Paulsdorfer Feuerwehrleute sind sozusagen die Spezialkräfte für solche Fälle innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Dippoldiswalde. Sie sind mit der Aufgabe betraut, auf dem Wasser Menschenleben zu retten und Gefahren abzuwehren. Dazu sind sie auch mit zusätzlicher Technik ausgerüstet. So stehen ihnen ein Rettungsboot und spezielle Rettungsmittel zur Verfügung. Und das wird auch immer wieder trainiert. Nichtsdestotrotz kann auch die Ortsfeuerwehr von Paulsdorf nur davor warnen, zugefrorene Gewässer zu betreten. Es bestehe erhöhte Gefahr, dabei einzubrechen, auch wenn das Eis stark genug zu sein scheine. Die Malter-Talsperre sei aufgrund des schwankenden Wasserspiegels besonders gefährlich. Es bilden sich Hohlräume, sodass das Eis gerade im Uferbereich leicht abbrechen könne. Die Landestalsperrenverwaltung weist zudem darauf hin, dass viele Staumauern mit Eisfreihaltungsanlagen ausgestattet sind. „Aufsteigende Luftblasen verhindern, dass sich eine geschlossene Eisdecke bildet, die die Stauanlage beschädigen könnte“, erläutert Sprecherin Katrin Schöne. (SZ/ks)

