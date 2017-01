Rettung aus dem Eis Eine Person ist im Glaubitzer Waldbad ins Eis eingebrochen – dieses Szenario übte jetzt die freiwillige Feuerwehr.

Mal auf Leitern, mal im Gummiboot versuchen die Glaubitzer Feuerwehrleute, über die Eisdecke des Waldbades zu der eingebrochenen Person zu kommen. Das ist zum Glück nur eine Übung – das Loch wurde tagsüber mit einer Kettensäge ins Eis geschnitten, und das vermeintliche Opfer ist ein Kamerad aus Großenhain. Der kann in seinem Überlebensanzug genauso wenig untergehen wie seine Retter Die Retter sind durch Westen und Seile gesichert.

Der kann in seinem Überlebensanzug genauso wenig untergehen wie seine Retter

Die Retter sind durch Westen und Seile gesichert.

Das Wasser ist an dieser Stelle zweieinhalb Meter tief und pechschwarz. Mittlerweile schaut nur noch der Kopf von Marcel Reichel aus dem Wasser. Die Eisfläche, die ihn vom rettenden Ufer trennt, ist gute zehn Zentimeter dick und ohne Hilfe nicht zu überwinden. Er winkt mit den Armen in Richtung von Kay Poppe und Jerome Eisold, die sich auf Leiterteilen langsam an das große Loch im Eis heranschieben. Während sie von ihren Feuerwehrkameraden vom Rand des Waldbades aus gesichert werden, versuchen die jungen Männer jedoch zunächst vergeblich, Marcel Reichel zu packen und aus dem Wasser zu hieven. Schließlich schieben sie eines der Leiterteile ins Wasser und unter den Mann und hebeln ihn mit sichtlicher Anstrengung nach oben. Stocksteif liegt Marcel Reichel auf den Sprossen. „Zieht“, ruft Kay Poppe seinen Kameraden zu, und die drei Männer werden in nur wenigen Sekunden zum sichern Rand gezogen. Gerettet. Doch die Verschnaufpause währt nur kurz.

Denn nach nur wenigen Minuten wird Marcel Reichel wieder ins Wasser steigen, um erneut gerettet zu werden. Er ist an diesem Dienstagabend Teil der Übung der Feuerwehr Glaubitz. Er ist die Person in Not.

Das Thermometer zeigt mittlerweile minus drei Grad an, die Uhr geht auf 20 Uhr zu. Es hat wieder angefangen, leicht zu schneien, und Marcel Reichel tippelt trotz Überlebensanzug auf dem Eis von einem Bein aufs andere, während er mit den Kameraden den ersten Rettungsversuch auswertet. Im Wasser ist es mit vier Grad deutlich wärmer, sagt der Großenhainer Feuerwehrmann, der für die Stadtverwaltung der Röderstadt arbeitet. In diesen Tagen ist er zudem vermehrt kreisweit als Ausbilder für die freiwilligen Wehren unterwegs. Die Nachfrage ist groß, denn die meisten Kameraden kennen das Thema Eisrettung nur aus der Theorie.

„Die Eigensicherung ist am wichtigsten“ zurück 1 von 3 weiter Herr Reichstädter, wie dick muss die Eisdecke sein, um gefahrlos darauf gehen zu können? Fünf Zentimeter müssten für einen Erwachsenen reichen. Ab 18Zentimeter können sogar Autos aufs Eis. Aber man sollte beachten, dass das Eis nicht überall gleich dick ist – gerade an Zu- oder Abläufen ist es meist dünner. Gibt denn die Feuerwehr im Winter Wasserflächen zum Schlittschuhlaufen frei? Nein. Das müssten schon die Städte und Gemeinden, deren Ordnungsämter oder die Eigentümer tun. Aber in der Regel gilt Betreten auf eigene Gefahr. Was ist bei einer Rettungsaktion auf dem Eis das Wichtigste? Die Eigensicherung. Es sollte keiner aufs Eis gehen, der nicht selbst vom Rand aus gesichert ist. Es fragte Antje Steglich

„Ich bin seit ’88 bei der Feuerwehr und hatte noch keinen solchen Einsatz. Wir wollten nur mal einen Schwan vom Eis holen, weil Anwohner dachten, der sei festgefroren“, erzählt Marcel Reichel. Doch der Vogel entpuppte sich als mopsfidel und der Feuerwehreinsatz als überflüssig. Trotzdem gilt Marcel Reichel als Experte, was die Rettung aus dem Wasser betrifft.

„Wichtig ist, die Person festzuhalten. Denn sie selbst kann definitiv nicht mehr zufassen“, sagt der Feuerwehrmann, bevor er über die fachgerechte Sicherung der Retter referiert. „Das Schwierigste ist aber, irgendwie den Höhenunterschied bis zum Wasser zu überwinden, ohne selbst reinzufallen. Am besten geht das zu zweit. Einer allein schafft das nicht.“ Zumal schon der Weg zum Eisloch beschwerlich ist.

Nicht nur, weil die Kameraden bis auf den Helm in voller Ausrüstung unterwegs sind. „Nach einer Weile tut das auch weh auf den Knien“, sagt Kay Poppe. Er sichert mittlerweile die Kameraden vom Beckenrand aus, die gerade mit dem Rettungsboot zum Eisloch starten. Mit einem Fuß im Boot und einem Fuß auf dem Eis versuchen Robert Kerstan und Maik Raasch, vorwärts zu kommen. Die große Auflage bremst die Feuerwehrleute extrem. Doch die Kraft der beiden reicht sogar noch, um Marcel Reichel auch ohne Leiter aus dem Wasser zu ziehen. „Das haben die Letzten nicht geschafft“, sagt der mit Respekt, als er kopfüber in dem orangefarbenen Gummiboot liegt.

Nach etwa zwei Stunden erklärt Wehrleiter Martin Reichstädter die Übung schließlich für beendet. Die Scheinwerfer werden abgebaut. Rettungswesten, Leitern und Boot wieder verstaut. „Im Ernstfall sollte das natürlich schneller gehen“, zieht er ein erstes Fazit. Und auch mit den vielen Stricken, die teils verknotet im Löschfahrzeug lagen, müsse es besser klappen. Trotzdem ist er zufrieden und froh, dass sich die Kameraden ausprobieren konnten. Denn auch wenn in Glaubitz bisher noch niemand vom Eis gerettet werden musste – mit Blick auf die vielen Teiche in den Dörfern und im Wald hält Martin Reichstädter solche Übungen auf jeden Fall für wichtig.

