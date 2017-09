Rettung aus dem Blauen Engel Am Mittwochmorgen holte die Feuerwehr Weißwasser eine fast 90-jährige Dame aus dem 9. Stock. Mit der Drehleiter.

Am Mittwochmorgen kam es im „Blauen Engel“ Weißwasser zu einer spektakulären Rettungsaktion. © Joachim Rehle

Weißwasser. Eine spektakuläre Rettungsaktion spielte sich am Mittwochmorgen in der Glückauf-Straße in Weißwasser ab. Eine knapp 90-jährige Dame hatte gesundheitliche Probleme und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Da die Rettung aus der 9. Etage des Hochhauses „Blauer Engel“ durch das Treppenhaus zu zeitaufwendig und kompliziert geworden wäre, rückte die freiwillige Feuerwehr Weißwasser mit der Drehleiter an. Gegen 7.39 Uhr begann der Einsatz, der nach wenigen Minuten abgeschlossen war. Auf die Dame wartete bereits der Notarzt, der mit dem Helikopter eingeflogen war.

Einsätze finden in Weißwasser circa fünf- bis zehnmal im Jahr statt, sagte Stadtwehrleiter Gerd Preußing der SZ. Die Rettung über die Leiter gehe nicht nur viel schneller, sondern sei für den Patienten auch wesentlich schonender.

zur Startseite