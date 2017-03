Rettung an der Grenze Die Rettungsdienste in Sachsen und Tschechien arbeiten enger zusammen – damit für jeden die beste Hilfe schnell kommt.

Ist in der Grenzregion im Notfall nun auch für Tschechen da und bringt sie in das für sie beste Krankenhaus westlich und östlich der Grenze: der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes in Pirna. © Daniel Förster

Der Fall eines verunglückten Sebnitzer Rentners sorgte vor mehr als sieben Jahren für bundesweites Entsetzen – und für ein schrittweises Umdenken in der Politik. Im August 2009 war Günter Fritzsche mit seinem Fahrrad auf tschechischer Seite unterwegs. In Dolni Poustevna stürzte er und wurde erst in das 24 Kilometer entfernte Rumburk und anschließend ins 70 Kilometer entfernte Usti nad Labem gebracht. Dabei war das Sebnitzer Krankenhaus nur etwa fünf Kilometer von seinem Unfallort entfernt. Dem Mann, der seitdem ein Pflegefall ist, wurde zum Verhängnis, dass die Behandlung bei Unfällen in dem Land erfolgen muss, in dem sie passieren. Egal, wie weit oder nah die nächste Klinik ist. Denn es fehlt eine gesetzliche Grundlage, nach der die Rettungswagen in jedem Fall die nächstgelegene Klinik ansteuern können.

Was soll das Austauschprogramm den Patienten bringen? „Es geht darum, dass Deutsche und Tschechen bei einem Notfall bestmöglich versorgt werden", sagt Torsten Wieland vom Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Das kann bedeuten, dass ein Verunglückter in das nähere Krankenhaus gefahren wird oder in eines, in dem er sich in seiner Muttersprache verständigen kann. Die Rettungsstellen wollen künftig auch danach entscheiden, welche konkreten Maßnahmen der Patienten braucht. Wer ist an dem Programm beteiligt und wie wird es finanziert? Seit Jahren haben die Tschechen Torsten Wieland zufolge auf eine bessere Abstimmung der Rettungsdienste in der Grenzregion gedrungen. Weil der Rettungsdienst in Tschechien, anders als in Deutschland, dem Gesundheitsministerium unterstellt ist, koordiniert der staatliche Rettungsdienst in Usti nad Labem das Projekt. Partner auf deutscher Seite sind die DRK-Verbände in Sebnitz, Pirna, Dippoldiswalde und Annaberg-Buchholz sowie die Landesrettungsschule des DRK in Dresden. Auch die Ehrenämtler von der Wasser- und der Bergrettung sind beteiligt. Dem Landkreis entstehen als Träger der Rettungsdienste Torsten Wieland zufolge keine zusätzlichen Kosten. „Die DRK-Kreisverbände tragen aber 15 Prozent der Investitionssumme, vor allem für Weiterbildungen, aus ihren Eigenmitteln." Die Bevölkerung müsse für das Projekt nicht mehr bezahlen. Wie stimmen sich die Partner auf beiden Seiten der Grenze ab? Zu Beginn der Kooperation werden vor allem Sprachkurse für beteiligte Retter durchgeführt. „Ein großes Ziel ist es, die Kommunikation und kulturelle Verständigung zu verbessern", sagt Wieland. Austauschpraktika und gemeinsame Schulungen für Tschechen und Deutsche seien ebenfalls geplant. „Mit unserem tschechischen Partner werden wir in den kommenden drei Jahren auch viele gemeinsame Rettungsübungen absolvieren, um eine dauerhafte Verbindung des deutsch-tschechischen Rettungswesens zu schaffen."

Die gibt es auch heute noch nicht. Mittlerweile gibt es aber eine Vereinbarung zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Tschechien. Nun haben sich tschechische und deutsche Rettungsdienste zusammengetan. In den kommenden drei Jahren werden sie sich intensiver austauschen – und so die Versorgung ihrer Patienten auf beiden Seiten der deutsch-tschechischen Grenze verbessern.

