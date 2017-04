Rettet die Gartensparten Junge Leute suchen verstärkt Kleingärten. Viele Ältere wollen ihre Parzelle abgeben. Doch nicht immer finden sie zusammen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Freier Garten Sparte Am Stadtpark: Gartengröße 300 qm. Ausstattung: Gartenlaube, Trinkwasser, Stromanschluss, Kosten: jährliche Pacht und Strom plus Vereinsbeitrag etwa 130 Euro. Zustand: Der Garten liegt in einer ruhigen, kleinen Anlage an der Röder. Kontakt: Verband der Gartenfreunde Großenhain: Telefon 507483/03513179084. © Kristin Richter Freier Garten Sparte Am Stadtpark: Gartengröße 300 qm. Ausstattung: Gartenlaube, Trinkwasser, Stromanschluss, Kosten: jährliche Pacht und Strom plus Vereinsbeitrag etwa 130 Euro. Zustand: Der Garten liegt in einer ruhigen, kleinen Anlage an der Röder. Kontakt: Verband der Gartenfreunde Großenhain: Telefon 507483/03513179084.

Freier Garten Sparte Freundschaft: Gartengröße knapp 300 qm, Ausstattung: Elektrik, Trinkwasser, Gartenlaube, Kosten: jährliche Pacht und Strom sowie Vereinsbeitrag etwa 100 Euro jährlich. Zustand: Der einstige Mustergarten stand ein Jahr leer, guter Zustand, ab sofort zu vergeben. Kontakt: Klaus Michael, Telefon 015204367672.

Freier Garten Sparte Preuskerstraße: Gartengröße circa 200 qm, Ausstattung: Trinkwasser und Stromanschluss sind möglich, kein Schuppen. Kosten: jährliche Pacht/Beitrag etwa 65 Euro zuzüglich Strom. Zustand: Der Garten wurde trotz Leerstand mitbewirtschaftet. Freie Gestaltung ist möglich. Kontakt: Heidi Teichler, Telefon 015901300642.Wie finde ich einen Garten?Wie finde ich einen Garten?Wie finde ich einen Garten?

Im Frühling zieht es alle hinaus in die Natur – und das nicht nur zum Spazieren. Gartenarbeit an frischer Luft ist gesund und erholsam. „Deshalb fragen derzeit wieder verstärkt junge Familien nach freien Gärten“, sagt Hans-Jürgen Kriegler vom Verband der Gartenfreunde Großenhain e.V. Das Angebot ist groß: 144 Parzellen stehen laut Kriegler aktuell in den 27 Mitgliedsvereinen des Großenhainer Gartenverbandes zur Verfügung. Sie sind in der Regel schon länger ohne Bewirtschaftung bzw. die Pächter sind in die Jahre gekommen und können ihre Erholungsoase kaum noch pflegen. Viele Kleingärtner sind schon um die 80 Jahre oder noch älter. Die meisten führen ihren Kleingarten noch weiter, bis sie neue Pächter gefunden haben. Doch die Überalterung der Gartenvereine ist nicht zu übersehen.

Sylvia Metzig aus der Sparte Am Stadtpark zum Beispiel liebt ihre grüne Oase, wird sie aber aus gesundheitlichen Gründen abgeben. „Viele Jahre habe ich meinen Garten gepflegt, jetzt plagen mich Rückenschmerzen“, sagt die fast 70-Jährige. Sie will ihre Scholle sogar verschenken – mit allem, was sie in der Laube hat. Eine Gartenfreundin hat ihr nun einen jungen Interessenten vermittelt. Der wohnt zwar auf dem Kupferberg, möchte die Parzelle am Stadtpark aber gern übernehmen.

„Mich jungen Mann wollten sie in meiner Wohnnähe nicht“, so der 21-jährige Norman Müller, der noch Lehrling ist. In manchen Gartensparten gäbe es Vorbehalte, junge Pächter würden nur feiern und trinken und sich nicht an die Ordnung halten. Norman möchte allerdings nach der Arbeit abschalten und auch am Wochenende im Garten entspannen. Die rund 130 Euro Kosten jährlich nimmt er in Kauf.

Wie finde ich einen Garten? zurück 1 von 3 weiter An den Anlagen werden oft freie Parzellen annonciert. Freie Vereinsgärten gibt es derzeit in Thiendorf, Verein Am Forstteich bzw. in Großenhain: Am Mühlenteich/Öhringer Straße, Sparte Preuskerstraße, Anlage Am Hopfenbach/Mülbitzer Straße, Dreieck/Merschwitzer Straße sowie Fleischerhorst/Villastraße. Angebote kann man auch auf Ebay bzw. am Aushang im Kaufland finden. www.kleingarten-grossenhain.de/freie-gaerten

„Werden eine Kaution einführen“

Schlechte Erfahrung mit jungen Pächtern hat allerdings auch Vereinsvorstand Klaus Michael in der Sparte Freundschaft – den einstigen Mustergärten zur Landesgartenschau 2002 – gemacht. „Einigen rennen wir wegen der Pacht hinterher“, beklagt Michael. Allerdings muss auch hier dringend junges Blut in die Anlage, denn einige Bewirtschafter sind nicht mehr in der Lage, ihre Gärten zu pflegen – für den Vorstand ein Ärgernis. Eine verwilderte Parzelle wurde nun schon zum Vereinsgarten mit Feuerstelle, die alte Laube abgerissen. „Ich werde mit den Vereinsmitgliedern diskutieren, dass wir eine Kaution für neue Interessenten einführen – da ersparen wir uns die ganzen Mahnungen“, sagt Klaus Michael. Ihm ist allerdings bange, dass der Verein in zehn Jahren kaum noch Mitglieder haben könnte.

Mit der Scholle alt geworden

Nach 1945 sind viele Kleingartenanlagen eingerichtet worden, mit ihnen sind die Mitglieder in die Jahre gekommen. Auch wenn sie wie Manfred Leubner von der „Einheit“ an der Berliner Straße die Gartengemeinschaft inzwischen verlassen haben, schauen sie immer wieder mal nach dem Rechten. Aus Angst, ihr Garten könnte unter neuen Pächtern verwahrlosen, können manche Ältere aber auch nicht loslassen. „Ich war selbst sieben Jahre Vereinsvorsitzender, ich konnte meinen Garten kündigen, und dann hat sich der Vorstand drum gekümmert“, erzählt dagegen Manfred Leubner. Doch auch erst nach einer Enttäuschung hätte der Verein den Garten an verlässliche neue Pächter gebracht.

Wer einen Gartenverein verlassen will, muss rechtzeitig kündigen. Denn die Pacht ist oft fürs gesamte Jahr zu zahlen. „Und verpflichtend ist auch eine Wertermittlung“, sagt Hans-Jürgen Kriegler. Da wird festgestellt, wie groß die Gartenlaube ist – über 24 qm ist eine geringe Grundsteuer fällig – und welche Anpflanzungen bleiben dürfen. Koniferen und Nadelbäume müssen dann meist bei Pächterwechsel entfernt werden. Oft helfen dabei die Gartenfreunde. Der Kleingartenverband rät dazu, jungen Pächtern eine Chance zu geben – damit die Gartensparten eben nicht in zehn oder 20 Jahren aussterben.

