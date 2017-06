Rettet den Schrebergarten! In den Gärten im Landkreis blüht es, doch die Zukunft der Gartensparten sieht keineswegs rosig aus. Es fehlt am Geld.

Will neuen Schwung in die Gartenarbeit bringen: Reinhard Kliemann, Vorstandsmitglied im Bautzener Territorialverband, möchte künftig auch die Kommunen als Verbündete ins Boot holen. Der Stadt Bautzen schlägt er nun einen Handel vor. © Uwe Soeder

Voller Tatendrang stemmt Reinhard Kliemann die Hände in die Hüfte. Mit dem Hemdsärmel wischt er sich den Schweiß von der Stirn. Gartenarbeit ist anstrengend. Das weiß der 63-Jährige, seit er vor vier Jahren hier oben in der Bautzener Kleingartensparte „Am Steinberg“ eine Parzelle gepachtet hat. Seine Beete sind ja auch wirklich eine Augenweide. Ein Kleingarten, wie er im Buche steht.

A propos Bücher: Die sind für Reinhard Kliemann im Moment fast noch anstrengender. Seit Kurzem ist er Vorstandsmitglied im Territorialverband der Gartenfreunde im Kreis Bautzen: 79 Mitgliedsvereine, 4 000 Parzellenbesitzer. Gemeinsam mit Andrea Lange, der Geschäftsstellenleiterin des Verbandes, hat er sich in den letzten Monaten akribisch durch die Unterlagen gearbeitet. „Wir haben festgestellt, dass die Finanzen des Verbands mittlerweile auf mehr als wackligen Füßen stehen“, sagt er. Die Rücklagen sind aufgebraucht, die Einnahmen können die notwendigen Ausgaben nicht mehr decken. „Wenn wir so weitergemacht hätten wie bisher, wären wir nächstes Jahr in eine finanzielle Schieflage geraten“, erklärt Kliemann.

der Durchschnitt trügt

Es braucht auch Geld, um die Kleingartentradition im Landkreis zu erhalten. Zwar beträgt der Leerstand in den Sparten des Kreises durchschnittlich nur fünf Prozent, der Durchschnitt aber trügt. Während sich für abgegebene Gärten in den Städten meistens schnell wieder Nachfolger finden, haben es Sparten im ländlichen Raum zunehmend schwerer, leere Parzellen, wieder neu zu verpachten.

Das bestätigt auch Wolfgang Preller, der Vorsitzende des Territorialverbandes Kamenz, der im Landkreis ebenfalls 4 000 Kleingartenbesitzer vor allem aus dem Altkreis Kamenz vertritt. Leere Parzellen aber kosten Geld, das die Verbände aus den Einnahmen ihrer Mitgliedsbeiträge mittragen müssen. „Der Leerstand könnte sich in den kommenden Jahren weiter erhöhen, wenn es uns nicht gelingt, mehr junge Leute für einen Schrebergarten zu gewinnen“, weiß man im Vorstand. Der Altersdurchschnitt in den Gartensparten liegt weit im Rentenalter. Da gehöre er selbst mit seinen 63 Jahren noch zu den Jungen. „Wir wollen die Anlagen alle erhalten“, sagt der pensionierte Agraringenieur, „Das ist unser erklärtes Ziel.“

Dazu braucht es auch neuen Schwung und frische Ideen und nicht zuletzt einen tollen Internetauftritt, der jungen Familien Lust aufs Kleingärtnern macht und mit wenigen Klicks bei der Suche nach der passenden Parzelle hilft. Leere Flächen könnten zu Streuobstwiesen werden, zu Begegnungsgärten oder zu Kinder-, Schul- und Lehrgärten. Aber auch diese Ideen kosten Geld, das der Bautzener Verband nicht hat.

Ein überfälliger Schritt

Doch das soll sich jetzt ändern. Als erstes hat der Verband die seit Jahren unverändert niedrigen Mitgliedsbeiträge erhöht. Im kommenden Jahr zahlen die Gartenbesitzer nicht mehr wie bisher elf, sondern 16 Euro jährlich, ab dem Jahr 2019 dann 21 Euro. Für den Vorstand ein überfälliger Schritt, in dem er sich auch durch den Nachbarverband Kamenz bestätigt sieht, dessen Mitgliedsbeiträge schon jetzt bei über 20 Euro pro Jahr liegen.

Reinhard Kliemann und Andrea Lange haben aber auch noch einen anderen Vorschlag: Sie wollen die Kommunen mit ins Boot holen. Zuerst die Stadt Bautzen, auf deren Grund die meisten Gartensparten stehen. Mehr als 30 000 Euro Pacht zahlt der Verband pro Jahr an die Stadt. Andrea Lange rechnet vor, dass dadurch in den letzten 25 Jahren schon 750 000 Euro in das Stadtsäckchen geflossen sind. Der Vorstand schlägt nun vor, dass die Stadt Bautzen ein Fünftel dieser Pachteinnahmen an den Verband zurückgibt – so wie das bereits Dresden und Zwickau tun. Das Geld könnte zweckgebunden für Projekte zum Erhalt der Anlagen verwendet werden. „Das würde uns sehr viel helfen“, sagt Kliemann. Gerade ist er mit dem Vorschlag auf Klingeltour bei den Fraktionen. Bei nächster Gelegenheit will er die Idee im Stadtrat vorstellen und hofft auf positive Reaktionen. Auch andere Kommunen im Landkreis könnten dem Beispiel dann folgen.

Für die Kamenzer Gartenfreunde sieht Wolfgang Preller noch keinen akuten Handlungsbedarf. „Wir arbeiten gut mit der Stadt und den Gemeinden zusammen“, sagt er. Aber von der Hand zu weisen sei der Vorschlag der Bautzener nicht.

zur Startseite