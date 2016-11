Retterin in der Not Zweimal im Monat berät Sandy Meusel alte Menschen im Bürgerbüro. Doch viele kostet der Gang in die Sprechstunde Überwindung.

Ansprechpartnerin für alles, was ältere Leute in Radeburg und Umgebung bewegt: Sandy Meusel ist Koordinatorin des Geriatrischen Netzwerks Radeburg, kurz GerN. Sie steht in Kontakt zu niedergelassenen Ärzten, Therapeuten, Sanitätshäusern, Vereinen, Pflegediensten, den Fachkliniken für Geriatrie Radeburg und vielen anderen professionellen Partnern. Durch diese Vernetzung kann das GerN-Team Senioren schnell helfen. © Norbert Millauer

Diese junge Frau ist auf ihrem Gebiet ein wandelndes Lexikon. Wenn Sandy Meusel im Bürgerbüro Radeburg Sprechstunde für Senioren anbietet, dann weiß sie über Patientenverfügungen genauso gut Bescheid wie über Möglichkeiten und Förderungen, die Wohnung altersgerecht umzubauen. Längst ist die Sozialarbeiterin auch als Retterin in der Not stadtbekannt. Dann, wenn alte, gebrechliche Menschen schnell und vor allem umfassend Unterstützung brauchen.

Wie jüngst erst. Die Leiterin eines Seniorenchors ruft sie an. Eine langjährige Mitsängerin, Ende 80, erscheine nur noch sporadisch zur Probe, verwechsele manchmal die Tage. Ob sie mal gucken könne, was dahinter steckt, fragt die Chorleiterin. Kurz darauf klingelt bei Sandy Meusel wieder das Telefon. Eine Hausärztin ist dran. Es geht um dieselbe Frau. Die Medizinerin kommt nicht weiter, weil die alleinstehende Seniorin ihre Tabletten nicht mehr regelmäßig nimmt und immer vergesslicher wird.

Sandy Meusel geht in die Spur. Ihr großer Trumpf ist die Mitarbeit im Geriatrischen Netzwerk Radeburg, kurz GerN genannt. Die Netzwerkkoordinatorin hat es mit auf- und ausgebaut. Es wird ständig erweitert. Dadurch steht sie in Kontakt zu niedergelassenen Ärzten, Therapeuten, Sanitätshäusern, Verbänden, Vereinen, Pflegediensten, den Fachkliniken für Geriatrie Radeburg und vielen anderen professionellen Partnern. Ziel dieser guten Vernetzung vor Ort ist es, Senioren individuell und in der Nähe ihres Wohnorts bei verschiedensten Problemen die richtigen Ansprechpartner zu vermitteln und rasch Lösungen zu finden.

Sandy Meusel schaut beim Chor vorbei, stellt sich und das Beratungsangebot des GerN vor, lernt die alte Dame kennen. Doch diese zeigt kein tieferes Interesse. Den vereinbarten Termin in der Seniorenberatung lässt sie platzen. „Viele befürchten, dass sie am Ende im Pflegeheim landen, wenn sie darüber sprechen, dass sie Hilfe benötigen“, sagt Sandy Meusel. Sie weiß um die große Überwindung, die viele Senioren der Schritt in die Sprechstunde kostet, obwohl sie kostenfrei ist. Dabei gibt es keinen Grund zur Furcht. Je früher sich Senioren melden, desto schneller kümmern sich Fachleute um die notwendige Unterstützung, damit sie möglichst lange daheim leben können.

Die gesundheitliche Verfassung der alten Dame verschlechtert sich weiter. Schließlich wird sie in die Fachkliniken für Geriatrie Radeburg eingewiesen. Nun können Sandy Meusel und ihre Kollegen loslegen und der Frau helfen. In enger Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst des Krankenhauses. Etwa sieben Wochen sind nötig, bis alles Wichtige im Sinne der Seniorin geklärt ist. Sie organisieren einen Betreuer, einen ambulanten Pflegedienst, eine Hauswirtschaftshilfe, Essen auf Rädern und einen Rollator. Die alte Dame kann in ihre Wohnung zurückkehren und weiter zum Chor gehen.

Den Zahlen nach wird die Seniorenberatung immer häufiger in Anspruch genommen. Zählte Sandy Meusel im vergangenen Jahr noch 55 Erstberatungen, waren es dieses Jahr bis Ende Oktober schon 74. Als Hauptthemen nennt sie die Vorsorgevollmacht, die kurzfristige Suche nach einem Pflegeplatz und die Anschaffung von Hilfsmitteln wie Badewannenlift oder Rollator.

Doch die Seniorenberatung ist nur eine Errungenschaft des GerN, das nun seit fünf Jahren besteht. Zurzeit arbeiten Sandy Meusel und ihre Kollegen in den Fachkliniken für Geriatrie Radeburg an einer Fitnessstudie für Über-70-Jährige. Diese soll Erkenntnisse liefern, wie sich Stürze – und damit schwere Verletzungen – im Alltag vermeiden lassen. Konkret, wie gut regelmäßiger Sport bei der Vorbeugung hilft. Der Hintergedanke ist auch hier, dass Senioren nur dann lange selbstständig leben können, wenn sie körperlich auf der Höhe sind.

Sehr gefragt ist beispielsweise auch der vom Netzwerk gelegentlich angebotene Pflegekurs für pflegende Angehörige. Das nötigste Wissen wird verkürzt in vier bis fünf Terminen vermittelt. Zudem ist auf Anregung des GerN der Runde Tisch Radeburg ins Leben gerufen worden. Einmal im Quartal tauschen sich wichtige Institutionen der Stadt mit Blick auf die Interessen der Senioren und deren Angehörigen aus. Vertreten sind bei diesem Treffen unter anderem Polizei, Feuerwehr, Wohnungsgesellschaft und der Verein Dresdner Heidebogen. Darüber hinaus sitzen Schulleiter, Ärzte und auch die Bürgermeisterin mit am Tisch.

Michaela Ritter (parteilos) attestierte dem Netzwerk zum fünfjährigen Bestehen „tolle Fortschritte“. Das GerN sei ein sehr wichtiger Partner der Grundversorgung, zu der die Kommune verpflichtet ist, sagte sie bei der Jubiläumsveranstaltung. „Als Stadt sind wir dankbar für die Hinweise vom Netzwerk“, so die Stadtchefin. Man habe bereits mehr Bänke im Zille-Hain aufgestellt. Außerdem achte die Stadtverwaltung bei Straßenbauarbeiten bewusst auf die Verwendung von Bodenbelägen, die sich auch mit dem Rollator überqueren lassen. „Radeburg hat einen hohen Altersdurchschnitt“, erklärte die Bürgermeisterin. „Wir sind daran interessiert, dass die Menschen hier wohnen bleiben können.“

Dennoch ist momentan offen, ob das GerN Radeburg seine Arbeit im nächsten Jahr fortsetzen kann. Die aktuelle Förderperiode endet am 31. Dezember. Die Finanzierungszusage vom Sächsischen Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz steht bis dato aus. Das Netzwerk rechnet mit einer Entscheidung bis spätestens Mitte Januar.

Die kostenfreie Seniorenberatung im Bürgerbüro Radeburg findet zweimal im Monat statt: Jeden ersten Freitag, 9 bis 11 Uhr, und jeden zweiten Dienstag, 16 bis 18 Uhr. Zusätzliche Terminvereinbarungen sind möglich unter Telefon 035208 88624.

