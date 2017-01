Retter warten selbst auf Hilfe Kreis, DRK und DLRG suchen nach Finanzierungslösungen für die Wasser- und Bergrettung. Es gibt unterschiedliche Ansichten.

Wie weiter mit Berg- und Wasserwacht im Landkreis Görlitz? Über diese Fragen diskutiert der Landkreis derzeit mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. © DRK/Montage: SZ-Bildstelle

Frühjahr. Diese Auskunft gibt das Görlitzer Landratsamt aktuell auf die Frage, bis wann die Gespräche mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) sowie der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) zur Finanzierung der Wasser- und Bergrettung im Landkreis Görlitz abgeschlossen sind. „Wir hoffen, dass bis zum Frühjahr eine Lösung gefunden wird“, teilt Kreissprecherin Marina Michel auf eine entsprechende Anfrage mit.

Anfang Dezember klang das noch zuversichtlicher. „Unabhängig von den Beschlüssen der Kreistages zur Haushaltssicherung gibt es derzeit mit dem DRK noch Beratungen zum Thema Berg- und Wasserwacht im südlichen Teil des Landkreises. Wir hoffen, bis zum Jahresende eine Lösung für die Saison 2017 gefunden zu haben“, so Marina Michel vor vier Wochen. Doch die Verhandlungen scheinen schwierig zu sein – erst recht, seitdem der Kreistag mit dem im Dezember mehrheitlich beschlossenen Haushaltssicherungskonzept für den Landkreis auch die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Wasserretter am Olbersdorfer See sowie in Kollm und am Bärwalder See gekappt hat. Einen Vertrag mit der DLRG, Bezirk Zittau, zur Durchführung der Wasserrettung am Olbersdorfer See hatte der Landkreis bereits im vergangenen Oktober zum 31. Dezember 2016 gekündigt.

Dabei schienen die Differenzen zwischen allen Beteiligten schon im vergangenen Sommer fürs Erste beigelegt. Im Juli hatte das Landratsamt verkündet: „Die Finanzierung des Rettungsdienstes am Olbersdorfer See ist in diesem und im nächsten Jahr gesichert. Es geht also weiter.“ Eine Nachfrage beim DRK in Zittau dagegen zeigt das bestehende Problem bei der Wasserrettung auf: „Wir als DRK, die DLRG und die Gemeinde Olbersdorf wollen den Landkreis bei der Wasserrettung am Olbersdorfer See mit im Boot haben, da unserer Meinung nach dies auch eine Aufgabe des Landkreises ist. Keiner der Genannten möchte und kann sich die Gesamtverantwortung aufladen“, erklärt Grit Lobstein, Pressesprecherin des DRK-Kreisverbandes Zittau. Wenigstens die Bergrettung im Zittauer Gebirge, die auch unter dem Dach des Zittauer DRK läuft, scheint in diesem Jahr gesichert: „Zur Bergrettung gibt es keine negative Aussage vom Landkreis, es geht weiter wie bisher“, sagt Grit Lobstein. Auch wenn aus ihrer Sicht ein Vertrag für die Bergrettung wünschenswert wäre, in dem festgeschrieben sei, wer für was zuständig ist und welche Kosten zu tragen hat. „Aber derzeit ist so etwas nicht in Sicht“, erklärt die DRK-Mitarbeiterin.

Gerungen wird vor allem darum, ob die Berg- und Wasserrettung Pflichtaufgaben des Landkreises sind oder nicht. „Es ist strittig, ob der Landkreis für die Aufrechterhaltung der Rettungssysteme verantwortlich ist und sich somit auch finanziell beteiligen muss“, erklärt Grit Lobstein.

Bei den betroffenen Kommunen löst der Landkreis mit seiner Meinung und seinen Taten jedoch Unsicherheit aus. So hat der Olbersdorfer Bürgermeister Andreas Förster (FDP) bereits im November in einem Brief an Landrat Bernd Lange (CDU) geschrieben: „In Zeiten, wo auch vermeintlich ,neue’ Tourismusmodelle die Runde machen, ist es nicht nur für Olbersdorf wichtig zu wissen und auch darauf aufbauen zu können, dass Tourismuswirtschaft nachhaltig planbar ist. Für Olbersdorf – den Olbersdorfer See betreffend – gehört dazu auch das Thema Wasserrettung.“ Auch der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) hat seine Kritik in einem Brief an den Landrat geäußert: „Angesichts unserer gemeinsamen Bemühungen, schlagkräftige und effektive Strukturen im Tourismus zu schaffen, befürchte ich, dass dieses Vorhaben (die Einsparungen – die Redaktion) kontraproduktiv ist“, schreibt Zenker. „Die Einsparung, die mit diesen überschaubaren Beträgen … erzielt wird, rechtfertigt nicht die Gefährdung der Sicherheit, die damit einhergeht.“

