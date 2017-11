Retter üben in Seerhausen Unmittelbar nach einer angenommenen Explosion trafen Feuerwehren aus Stauchitz, Riesa und Oschatz ein.

zurück Bild 1 von 3 weiter Rauch strömte vom Dach auf, als die Retter am Mittwochmittag an der angenommenen Unglücksstelle eintreffen. © Christoph Scharf Rauch strömte vom Dach auf, als die Retter am Mittwochmittag an der angenommenen Unglücksstelle eintreffen.

Geprobt wurde auch die fachgerechte Anwendung von Atemschutzgeräten.

Erste Hilfe für Verletzte. Zum Glück war die Katastrophe in Seerhausen nur eine Simulation – zu Übungszwecken.

Großaufgebot von Rettungs- und Einsatzkräften am Mittwochmittag in Seerhausen: Die Staubexplosion, wegen der sie alarmiert worden und zur Firma Tiernahrung Seerhausen geeilt waren, ist nur eine Simulation. Rasch treffen Löschzüge der Feuerwehren aus Riesa, Oschatz, Stauchitz sowie Einsatzkräfte der Johanniter an der angenommenen Unglücksstelle ein.

Das Szenario dieser großangelegten Feuerwehrübung sieht vor, dass durch die Explosion das Dach des Firmengebäudes aufgerissen wird und dadurch weiter Explosionen und Brände verursacht werden. Tote und Vermisste sind zu beklagen.

Im Verlauf dieser Feuerwehrübung soll vor allem das Zusammenwirken der Einsatz- und Rettungskräfte bei einer komplexen Katastrophensituation geprobt werden. (SZ)

