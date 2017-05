Retter streiken erfolgreich Nach einem Sondierungsgespräch für die Retter in Pulsnitz und Radeberg wurden jetzt drei Termine für Tarifverhandlungen vereinbart.

Symbolfoto © Robert Michael

Zwölf Stunden lang waren in der vorigen Woche Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienstes in Radeberg und Pulsnitz im Warnstreik. In dieser Zeit funktionierte zwar der Rettungsdienst für Notfälle, aber der Krankentransport für nicht lebensbedrohliche Fälle war ausgesetzt. Zu dem zentralen Warnstreik – an der Rettungswache Gerokstraße in Dresden – hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, „nachdem wir ein Jahr lang erfolglos versucht haben, mit der Geschäftsführung über einen Tarifvertrag zu verhandeln, der die DRK-Mitarbeiter in Radeberg/Pulsnitz mit denen anderer Anbieter gleichstellt“, so Jens Uhlig von Verdi. Bisher habe es keinerlei Reaktion gegeben, „sodass wir keine andere Wahl hatten“.

Der Streik bringt nun erste Ergebnisse. Bei einem Sondierungsgespräch am Montag mit der Geschäftsführung der DRK Rettungsdienst Radeberg-Pulsnitz gGmbH gab es aus Sicht der Gewerkschaft einen ersten Durchbruch. Nach einem längeren Gespräch konnten drei Verhandlungstermine für Tarifverhandlungen vereinbart werden. Diese stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Vorstandes, aber die Signale der Geschäftsführung waren offenbar positiv.

„Heute erhielten wir das erste Mal das Gefühl von Wertschätzung“, sagte Frank Kuzaj, Rettungsassistent und Mitglied der Verdi-Tarifkommission. (SZ)

