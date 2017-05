Retter proben den Ernstfall Katastrophenalarm im Elbtalklinikum. Eine Bombe wurde gefunden, die Patienten müssen evakuiert werden.

zurück Bild 1 von 4 weiter Um eine bettlägerige Patientin durch das Treppenhaus transportieren zu können, muss diese in ein Tragetuch gehoben werden. © André Wirsig Um eine bettlägerige Patientin durch das Treppenhaus transportieren zu können, muss diese in ein Tragetuch gehoben werden.

Als zusätzliche Herausforderung sind die Fahrstühle für die Helfer tabu bei der Einsatzübung des DRK zur Evakuierung des Elblandklinikums Radebeul.

Nach der Alarmierung durch die Leitstelle trifft der Katastrophenschutzzug des DRK am Radebeuler Krankenhaus ein.

Auf dem Vorplatz der Notaufnahme bauen die DRK-Helfer Zelte als Zwischenstation für die Evakuierung auf. Hier sollen die Patienten begutachtet werden.

Drei Einsatzwagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) machen sich mit Sirene und Blaulicht den Weg frei. Es ist später Vormittag und die ersten Patienten sind evakuiert. Die Wagen fahren zurück in das Radebeuler Krankenhaus, wo noch viele andere Patienten auf ihren Abtransport warten.

Doch zurück auf Anfang: „Heute früh um acht wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden“, sagt der Mann in orangefarbener Einsatzkleidung. Mattes Brähmig ist stellvertretender Bereitschaftsleiter beim DRK Schönfeld-Weißig. Heute ist er als Medienbegleiter eingesetzt und zeigt der Sächsischen Zeitung wie so eine Katastrophen-Evakuierung abläuft.

Denn die Bombe, die gibt es gar nicht. Die Patienten sind Mimen. Die Evakuierung ist nur eine Einsatzübung des DRK Kreisverband Dresden-Land e. V. Große Einsätze wie diese üben sie einmal im Jahr. „Viel häufiger müssen wir auch nicht zu echten Einsätzen dieser Größenordnung“, sagt Brähmig. „Zum Glück!“ Die Krankenhausleitung wurde vor circa zwei Monaten informiert. Der Großteil der Mitarbeiter im Elbtalklinikum wusste von nichts. Die Übung soll unter möglichst realen Bedingungen ablaufen.

Acht Uhr der Bombenfund, circa eine Stunde später hat die Krankenhausleitung entschieden, dass sie 30 Patienten evakuieren müssen. Um 9 Uhr haben sie den Alarm ausgelöst. Den bekommen Brähmig und seine Kollegen per SMS aufs Handy. Damit an einem Sonnabendmorgen den Alarm auch jeder hört, geht später noch ein automatisierter Anruf bei jedem Einzelnen ein. Kein gemütliches Frühstück zu Hause, sondern in die Einsatzwagen.

Mehr als 30 Minuten sollte es nicht dauern, bis die Einsatzkräfte vor Ort sind. Dennoch passiert auch nach halb zehn noch nicht viel. Es gab wohl einen Verzug bei der Meldung in den Leitstellen. Das Krankenhaus wirkt von außen ruhig, nur eine kleine Gruppe Ärzte in Zivil, aber mit lila Westen stehen vor dem Eingang. „Das ist die Triage, also Notärzte, die sich um die Sichtung der Patienten kümmern“, erklärt Brähmig. Sie entscheiden dann, wohin die Patienten verlegt werden.

Kurz vor zehn Uhr treffen die Einsatzwagen ein, sechs an der Zahl. Sie stehen in gebührendem Abstand zum Krankenhauseingang, damit Platz für echte Rettungswagen ist. In der Übung geht es vor allem um die Logistik und den schonenden Patiententransport. Unter den Mimen sind auch einige junge DRK-Mitglieder, die so einmal in die Lage der Patienten versetzt werden. „Sie wissen dann, wie es sich anfühlt, wenn so ein Hilfstrupp auf sie zukommt“, sagt Brähmig. Das DRK hat bei Facebook einen Aufruf gestartet. Darüber haben sich noch weitere freiwillige „Patienten“ gemeldet. Diese liegen oder sitzen im dritten Stock des Krankenhauses in der Caféteria. Die wurde kurzerhand zur Station umgebaut. Fünf Schwerverletzte liegen in Betten, darunter ein Jugendlicher mit einer künstlichen Infusion. Die Mimen haben alle einen kleinen Zettel bekommen. Regieanweisungen mit Namen, Alter, Krankheit und wie sie sich gegenüber den Einsatzkräften verhalten sollen.

Doch erst mal heißt es weiter warten. Vor dem Krankenhaus werden zwei Luftschutzzelte aufgebaut. Eines mit fünf Liegen für die Schwerverletzten und eines für die über 20 Leichtverletzten. Vor einem der Einsatzwagen steht Dr. Adina Friedrich. Sie ist leitende Oberärztin und eine aus dem Kreis der Eingeweihten. „Die Abläufe zwischen dem Einsatzzug des DRK und den Krankenhausmitarbeitern müssen wir noch optimieren“, sagt sie. Oft gäbe es Schwierigkeiten in der Kommunikation und mit den Zuständigkeiten.

Dann klingelt ihr Telefon. Sofort nach dem Anruf sucht sie nach einer Nummer: „Oben wird dringend ein Arzt benötigt. Ein Patient mit akutem Leberversagen“, spricht die Oberärztin ins Telefon. Dann muss sie auch gleich weiter, wie bei einem echten Einsatz. Doch dann wären es im Notfall 300 bis 350 Patienten, die evakuiert werden müssten. Zu viel Aufwand für eine Übung. Zurück in der Caféteria hat mittlerweile die Evakuierung begonnen. Es ist gegen elf Uhr und die Patienten werden langsam unruhig. „Wer muss als Erstes abtransportiert werden“, fragt Carola Müller, die Führungsassistentin des DRK an diesem Tag. Die Ärzte zeigen auf eine Frau, die auf einem Krankenbett liegt. Sie hat etwas mit dem Magen und spielt die Patientin überzeugend: „Oh die Schmerzen“, wiederholt sie und hält sich den Bauch.

Sechs Helfer legen sie vorsichtig auf ein Tragetuch und laufen mit ihr drei Stockwerke nach unten. Im Zelt angekommen, müssen die Patienten hier auf den Abtransport in das passende Krankenhaus warten. Heute werden sie nur in die Kreisgeschäftsstelle des DRK gebracht und können dann zum Glück nach Hause gehen.

zur Startseite