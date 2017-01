Retter der Wehrsdorfer Möbelfabrik verstorben Vor 25 Jahren kaufte Horst Trüggelmann das Werk. Der Bielefelder Unternehmer hat im Ort aber noch mehr investiert.

Horst Trüggelmann, ehemaliger Geschäftsführer der Wehrsdorfer Werkstätten, ist mit 82 verstorben. © privat

Schrankwände aus Wehrsdorf – das war jahrzehntelang ein Begriff. Doch Anfang der 1990er-Jahre stand die Zukunft der Oberlausitzer Möbelwerke auf der Kippe. Die Treuhand wollte den Betrieb schon liquidieren, da fand sich doch noch ein Käufer: Horst Trüggelmann aus Bielefeld. Mit dem Kauf sicherte er 1992 den Fortbestand der Möbelproduktion in Wehrsdorf. Vergangene Woche ist der Unternehmer im Alter von 82 Jahren verstorben.

Horst Trüggelmann wurde 1934 in Bielefeld geboren. Ein Jahr zuvor hatte sich sein Vater August Trüggelmann selbstständig gemacht. Bereits zu Beginn des zweiten Weltkrieges beschäftigte er zehn Mitarbeiter. Schon früh stieg Horst Trüggelmann in den elterlichen Betrieb ein und entwickelte ihn weiter. Wurden zunächst Stilmöbel für Schlaf- und Speisezimmer hergestellt, stattet das Unternehmen heute Wohnräume, aber auch Hotels und Restaurants vom Boden bis zur Decke aus.

In Wehrsdorf werden vor allem Wohnwand-Systeme mit Furnieren aus Echtholz hergestellt. Nach dem Kauf der Oberlausitzer Möbelwerke hatte Horst Trüggelmann den Betrieb in Wehrsdorfer Werkstätten umbenannt. Er investierte mehrere Millionen D-Mark und später Euro, um die räumlichen Bedingungen für die Produktion zu verbessern und moderne Maschinen anzuschaffen. So wurde gleich nach dem Kauf eine neue Fertigungshalle gebaut, zuletzt entstand 2010 eine neue Lagerhalle. Die Belegschaft wuchs von anfangs nicht einmal mehr 50 Beschäftigten auf rund 100.

Aber nicht nur das Möbelwerk am Ortsausgang in Richtung Steinigtwolmsdorf ist in Wehrsdorf mit dem Namen Horst Trüggelmann verbunden. Der Bielefelder, der bis weit ins Rentenalter noch aktiv in seinem Unternehmen wirkte, hat auch das unter Denkmalschutz stehende Erbgericht im Ort saniert und im Jahr 2000 als Restaurant und Hotel mit Wellnessbereich und Bowlinganlage wiedereröffnet. Seit Herbst 2015 ist es allerdings geschlossen.

Die Verantwortung für die Möbelwerke in Bielefeld und Wehrsdorf liegt bereits seit einigen Jahren in den Händen der nächsten Generation: Sohn Kai und Cousin Jens Trüggelmann führen sie weiter. (SZ/MSM)

