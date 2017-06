Rettende Lösung Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ist wieder am Bärwalder See präsent. Allerdings mit Einschränkungen.

Frank Brosius (links) und Joachim Weiß beobachten das Treiben auf dem Bärwalder See. Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes organisiert derzeit auf Eigeninitiative, dass Badegäste und Wassersportler zumindest an Wochenenden Hilfe erhalten, wenn es nötig ist. © André Schulze

Boxberg. Die Sirene schrillt durch die Boxberger Straßen. Montagabend, etwa 18 Uhr, Feuerwehreinsatz. Auf dem Bärwalder See kommen ein Kitesurfer und ein Surfer wegen des starken Windes nicht mehr alleine ans Ufer. Sie brauchen Hilfe, weshalb die Feuerwehr anrückt und die Wassersportler mit dem Boot ans Boxberger Ufer bringt. Für kurze Zeit ist unklar, ob noch eine dritte Person im Wasser vermisst wird. Dies bestätigt sich zum Glück nicht. Den zwei Surfern passiert nichts an diesem Abend. Doch das könnte auch anders sein.

Zur selben Zeit beginnt die Sitzung des Boxberger Gemeinderates. Thema ist auch die Wasserrettung am Bärwalder See. Seit der vergangenen Saison finanziert die Gemeinde keine Wasserwacht mehr an dem Gewässer. Grund dafür ist die prekäre Haushaltssituation, weil der Energiekonzern Vattenfall vor dem Verkauf des Kraftwerkes Gewerbesteuer in Millionenhöhe zurückgefordert hat. Seitdem klafft in der Gemeindekasse ein Loch. Nur noch notwendige Aufgaben werden erledigt.

Wasserrettung zählt zu den freiwilligen Aufgaben einer Gemeinde und wird daher eingespart. Rettungsdienst liegt auch im Aufgabenbereich des Landkreises Görlitz. Jedoch nicht, wenn es um Wasserrettung geht. Am Ende wird die Verantwortung immer hin- und hergeschoben. Das Problem am Bärwalder See ist kein Einzelfall. Auch am Olbersdorfer See bei Zittau und am Berzdorfer See nahe Görlitz ist das Thema Wasserrettung ein Streitfall. Am Berzdorfer See gibt es nur an der Blauen Lagune Retter, an den anderen beiden Stränden hingegen nicht. Am Olbersdorfer See hat sich der Landkreis im vorigen Jahr aus der Finanzierung zurückgezogen.

Doch für Boxberg gibt es eine andere Lösung. Dort läuft derzeit ein Projekt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Bärwalder See. Der Landesverband Sachsen holt Gruppen aus dem gesamten Freistaat nach Boxberg, erklärt Joachim Weiß, zuständig für den Bereich Wasserwacht. Die Gruppen verbringen die Wochenenden am Bärwalder See, führen dort Trainingslager durch und bewachen nebenbei Badegäste sowie Wassersportler. „Am Ende werden wir im Durchschnitt jedes zweite Wochenende vor Ort sein“, sagt Joachim Weiß.

Die Gruppen kommen auf eigene Kosten. Das DRK versucht, den Freiwilligen wenigstens eine Entschädigung und die Fahrtkosten zu zahlen. Denn die Helfer kommen zum Teil aus Chemnitz, Dippoldiswalde oder Dresden in die Lausitz. Dafür werden auch Spenden gesammelt. Die Dresdner Kaffee und Kakao Rösterei erhebt zum Beispiel auf jeden verkauften Kaffeeeinwegbecher eine kleine Spendengebühr in Höhe von 20 Cent und verkauft eine bestimmte Kaffeesorte im 250-Gramm-Päckchen als „DRK Retterkaffee“. Jedes Päckchen enthält eine Spende in Höhe von 50 Cent. Der Kaffee kann in Dresden an verschiedenen Stellen oder im Onlineshop gekauft werden. Zudem werden an unterschiedlichen Orten Spendendosen aufgestellt. In der Gemeinde Boxberg sind die Helfer deswegen auch unterwegs, um Partner beim Spendensammeln zu finden.

Zudem sollen weitere Wasserretter ausgebildet werden. Für die Woche ab dem 26. Juni ist ein Kurs geplant. Allerdings gibt es bisher nur zwei Anmeldungen. Fünf, besser noch acht wären nötig, damit der Kurs stattfinden kann. Interessenten können sich nach wie vor anmelden. Auch die Gemeinde versucht, das Projekt zu unterstützen. „Wir sind froh und glücklich, einen Partner gefunden zu haben“, sagt Roman Krautz, „und die Wasserrettung durchführen zu können, wenn auch in begrenztem Maße.“ So glücklich sind jedoch nicht alle mit der Lösung. Wenn die Wasserretter nur nach Lust und Laune da seien, würde die Gemeinde nicht weiterkommen bei dem Thema, sagt Gemeinderat Horst Jannack, und zweifelt den Nutzen des Projektes an. Dies sei der erste Schritt einer Tendenz, welche Boxberg irgendwann erreiche, erklärt Ratsmitglied Armin Hoffmann. Und regt an, dass die Wasserretter zum Beispiel mit den Feuerwehren in der Gemeinde enger zusammenarbeiten.

Am Ende entscheidet der Gemeinderat einstimmig, dem DRK die Räume in der Klittener Rettungswache zu überlassen, welche für die Wasserretter gedacht sind. Dafür bekommen die freiwilligen Helfer die Grundmiete in Höhe von 720,25 Euro pro Monat erlassen. Ebenso dürfen die Wasserretter die vorhandene Ausstattung mit nutzen. Dazu gehört zum Beispiel ein Boot, das zwar nicht das schnellste ist, aber dennoch hilfreich bei Einsätzen auf dem Wasser. „Es kostet uns nichts“, sagt Roman Krautz. „Aber uns gehen die Mieteinnahmen verloren.“ Und wenn der Bärwalder See weiter touristisch entwickelt wird, muss sich in der Hinsicht etwas ändern. Aber, dass es an einem Badesee mit vielen Touristen dann auch Wasserretter braucht, werde oft vergessen, sagt Joachim Weiß.

