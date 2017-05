Reste des Geländers kommen weg Statt Kompetenzgerangel gibt es eine klare Entscheidung. Ob die den Anwohnern an der Siedlungsstraße gefällt?

Der kaputte Zaun an der Siedlungsstraße wird zurückgebaut. © André Braun

Eigentlich hatten die Gleisberger wohl eher im Sinn, dass das Geländer an der Siedlungsstraße, unterhalb des Abzweiges zum Goldenen Rändchen, repariert wird. Daher sprachen sie bei einer Ortschaftsratssitzung im März die Situation an: Das Eisengeländer ist kaputt. Hier und da ragen nur noch Fragmente aus der Erde. Das halten die Anwohner für genauso gefährlich wie das lückenhafte Geländer selbst. Es geht dort relativ tief nach unten, schilderten sie. Da könne es Unfälle mit bösem Ausgang geben, mutmaßten die Gleisberger.

Unsicher waren sie sich, ob für das Geländer direkt an der Anliegerstraße die Kommune zuständig ist oder vielleicht die Bahn. Denn unten verläuft die indes abbestellte Bahnstrecke Döbeln-Meißen.

Statt jetzt die Grundstücksgrenzen auszuloten, hat die Stadtverwaltung Roßwein festgelegt, dass der Baubetriebshof die Reste des Geländers bei nächster Gelegenheit zurückbaut. Darüber informierte Ortsvorsteher Bernd Handschack jetzt die Ortschaftsräte. Er selbst findet die Entscheidung akzeptabel. „Ansonsten müssten wir in halb Gleisberg Geländer aufbauen, weil die Straßen am Hang gelegen sind“, so Handschacks Begründung.

