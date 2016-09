Restauratoren beenden ihre Arbeit Vor wenigen Wochen wurde noch fleißig an der Kassettendecke gearbeitet. Jetzt ist das Kunstwerk in der Glashütter St.-Wolfgang-Kirche gerettet.

Restauratorin Elke Schirmer war vor wenigen Wochen noch an der kunstvollen Deckenbemalung tätig. Zum Reformationstag soll die restaurierte Kassettendecke in einem Gottesdienst geweiht werden. © Egbert Kamprath

Glashütte. Die Rettung der Kassettendecke in der Glashütter St.-Wolfgang-Kirche ist abgeschlossen. Wie das Kirchspiel Glashütte informiert, wird in dieser Woche mit dem Abbau des Gerüstes in der Kirche begonnen. Mitte Oktober soll die Kirche wieder zugänglich sein. Zum Reformationstag am 31. Oktober, 10.30 Uhr, soll die restaurierte Kassettendecke in einem Gottesdienst geweiht werden. Den Gottesdienst wird Pfarrer Markus Manzer aus Dresden halten. Musikalisch wird er vom Posaunenchor und der Kantorei Glashütte unter der Leitung von Almut Reichel gestaltet. Zum Gottesdienst werden alle Spender, beteiligte Firmen und interessierte Personen eingeladen, informiert Maika Hanke vom Kirchspiel.

Die Arbeiten an der Kassettendecke begannen im Herbst vorigen Jahres. Damit die Restauratoren die Schäden an der 1616 eingebauten und zuletzt 1890 restaurierten Decke sorgfältig beseitigen können, wurde ein 2 000 Kubikmeter großes Gerüst in die Kirche gestellt. Die Restaurierung der Decke kostet rund 300 000 Euro. Das Geld kommt von Staat und Kirche. (SZ/mb)

