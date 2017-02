Restaurants ausgezeichnet Der Laußnitzer Hof und das Weiße Ross gehören zu den beliebtesten Lokalen der Oberlausitz. Das wurde ihnen gerade wieder bescheinigt.

Gastwirt Torsten Scholz und seine Frau Marika können sich freuen. Ihr Lokal „Zum weißen Ross“ in Königsbrück gehören zu den beliebtesten in der Oberlausitz. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Gastwirt Torsten Scholz freut sich. Er bekam in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge die Plakette „Lieblingslokal der Oberlausitz“. Die hängt jetzt in seinem Lokal „Zum weißen Ross“ auf der Hoyerswerdaer Straße in Königsbrück. „Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Gästen recht herzlich dafür bedanken“, sagt Torsten Scholz.

Die Plakette bekommen die zwölf Restaurants, die in einer Abstimmung der Oberlausitz-App die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. 20 Gaststätten hatten sich registrieren lassen, 1 300 Gäste stimmten ab, zwölf Lokale wurden prämiert. Das Weiße Ross in Königsbrück kam auf Platz Elf. Der Laußnitzer Hof erreichte sogar den fünften Platz. Das Restaurant war wie das Weiße Ross auch schon im vergangenen Jahr ausgezeichnet worden.

Der Gastwirt führt die Gaststätte an der Hoyerswerdaer Straße bereits seit mehr als 20 Jahren. Im vergangenen Jahr feierte er mit vielen Königsbrückern und Gästen in einem großen Festzelt auf der Straße das runde Jubiläum seines Hauses. 25 Jahre gab es da das Weiße Ross, das seine Eltern nach der Wiedervereinigung als Café eröffnet hatten. Die Geschichte des Hauses reicht allerdings noch weiter zurück. Die Gaststätte soll eine der ältesten der Stadt sein. 1862 wurde der Gastraum im Haus als Branntweinschänke eröffnet. 1949 bis 1991 wurde es nicht als Gaststätte genutzt, doch danach ging es mit Familie Scholz wieder los.

Torsten Scholz setzt auf gute Küche und Live-Musik. Am 18. März hat er die Bluesmusiker Lutz „Kowa“ Kowalewski und „Sully“ Michael Kaemmer eingeladen. Sie werden für die Gäste spielen. Vier weitere Live-Musik-Termine sind für dieses Jahr schon in Planung.

