Restaurantleiter wird Härtefall Der Sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth (CDU) teilte am Mittwoch mit, den Fall des tunesischen Restaurantleiters in die Sächsische Härtefallkommission (HFK) einzubringen.

Der Sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth (CDU). © Thomas Kretschel /kairospress

Dresden. Gute Nachrichten für den tunesischen Restaurantleiter von Christian von Canal. Der Sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth (CDU) hat sich am Mittwoch nach Prüfung des Sachstandes entschlossen, den Fall in die Sächsische Härtefallkommission (HFK) einzubringen. Das bestätigt dessen Sprecher Markus Guffler auf Nachfrage. „Bis zu einem entsprechenden Aufenthaltstitel ist es jedoch noch ein langer Weg“, so Guffler.

Sobald der Antrag eingereicht ist, werden die Stellungnahmen der Ausländerbehörden zum Sachverhalt eingeholt und geprüft, bevor der Fall dann in der Sitzung der Sächsischen Härtefallkommission beraten werden kann. Sollte sich eine Zweidrittel-Mehrheit der Mitglieder für den Antrag aussprechen, wird die Empfehlung der Kommission an den Innenminister Roland Wöller (CDU) Sächsischen Staatsminister gegeben. Dieser gebeten, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Die endgültige Entscheidung liegt bei Wöller. Erstmal ist die Landesdirektion am Zug. Sie kann die Ausweisung jetzt aussetzen. (SZ/jv)

