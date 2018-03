Restaurantleiter verlässt Deutschland

Bechir Arafet, Restaurantleiter des Enchilada, © Sven Ellger

Sechs Jahre lang lebte und arbeitete Bechir Arafet in Dresden. Vergangenen Freitag entschied die Sächsische Härtefallkommission, den Restaurantleiter des Enchilada in seine Heimat Tunesien abzuschieben. Dem kommt er jetzt zuvor und reist am Samstag aus. „Um 6 Uhr früh geht sein Flug von Leipzig aus“, bestätigt sein Chef, der Gastronom Christian von Canal. Zu den Gründen äußert sich die Kommission weiterhin nicht. Nach der freiwilligen Ausreise stehe der Beantragung eines Visums nichts im Wege, so die zuständige Ausländerbehörde. Wie lange das Visum dann gilt und wie hoch die Erfolgsaussichten in diesem Fall sind, will die Behörde auf Anfrage nicht kommentieren. (SZ/jv)

