Restaurant im Parkhotel soll wieder öffnen Der neue Besitzer Jens Hewald will Historisches erhalten, aber neue Ideen entwickeln. Dazu gehören auch Torte und Kaffee.

Hat das neue Café-Restaurant schon vor Augen: Geht es nach Parkhotel-Besitzer Jens Hewald, öffnet es noch dieses Jahr. © René Meinig

Der Brandschutz hat es in sich. Hunderte Meter Kabel sind im Parkhotel neu verlegt worden, zum Hutball ging die neue Brandalarmanlage mit 200 Meldern in Betrieb. „Vorher waren es nur rund 30 und wir brauchten immer eine Sondergenehmigung für den Hutball, weil dabei in allen Sälen und der Kakadu-Bar gefeiert wird“, sagt Jens Hewald. Seit der 37-jährige Berliner das Haus vor rund einem Jahr gekauft hat, lässt er es Stück für Stück erneuern. „Der Brandschutz war zunächst das Wichtigste. Doch inzwischen haben wir auch Büros im Westflügel ausgebaut.“

Dafür wurden neue Fenster eingebaut und die historischen Schrankeinbauten aufgearbeitet. Die Elektrik wird schrittweise erneuert, ebenso die Heizungen. Hewald möchte ein Blockheizkraftwerk installieren, um effizient zu arbeiten.

Derzeit wird die Terrasse im Innenhof abgetragen. Sie ist undicht und braucht einen komplett neuen Aufbau. „Dann sind auch größere Außen-Veranstaltungen möglich“, sagt er. Sein größter Wunsch ist es, wieder ein kombiniertes Café-Restaurant zu eröffnen. Die Räume dafür sind frei geworden, nachdem ein Hörgeräte-Studio und der Wohnaccessoires-Laden Casa Colonial ausgezogen sind. „Wir verbinden die beiden Räume wieder miteinander. Auf der linken Seite ist der Café-Bereich mit zweiter Ebene und rechts das Restaurant. Kommen viele Gäste, kann beides zusammengelegt werden.“ Dazu soll es eine Treppe auf die Dachterrasse geben, auch früher konnte im Freien gespeist werden. Zuvor muss die Terrasse neu aufgebaut werden. Über die Jahre legten die unterschiedlichen Besitzer immer nur neue Beläge darauf, dementsprechend hoch ist der Aufbau.

Noch ist Hewald auf der Suche nach einem geeigneten Gastronomen. Mit einigen sei er bereits im Gespräch gewesen. „Doch es sind rund 330 Plätze innen und weitere 100 auf der Dachterrasse. Das trauen sich nicht alle zu“, sagt Unternehmer Hewald. Er wünscht sich moderne deutsche Küche mit internationalen Einflüssen. „Wenn sich bis Mai ein geeigneter Betreiber findet, könnten wir Weihnachten öffnen“, ist er optimistisch. Eine sehr gute Zusammenarbeit habe sich mit Veranstalter Thomas Röpke ergeben, gemeinsam haben sie die Parkhotel Event KG gegründet. Und ein leidiges Thema soll auch bald geklärt sein: Ein neues Parkhaus mit rund 100 Plätzen soll die leidige Parkplatzsuche für die Hirsch-Besucher beenden.

