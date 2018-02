Restaurant, Geschäfte und Ferienwohnungen am See

Die Gemeinde Elsterheide beabsichtigt, eine rund 2 600 Quadratmeter große Fläche an der Südostböschung des Geierswalder Sees an einen Unternehmer aus Bernsdorf zu verkaufen. Einen entsprechenden Options-Beschluss fasste der Gemeinderat am Dienstag einstimmig. Die Grundstücke befinden sich innerhalb des Bebauungsplangebiets „Servicegelände am Geierswalder See“. Sie liegen von der Böschung aus gesehen rechter Hand des Zugangs zum Strand, wo derzeit Bäume stehen. Die Gemeinde würde durch den Verkauf rund 121 200 Euro einnehmen.

Der potenzielle Käufer möchte laut Beschlussvorlage zwei Gebäude errichten. Im Erdgeschoss sollen demnach ein Restaurant mit Café, kleinere Geschäfte und ein Imbiss mit Brötchenservice entstehen, in den Obergeschossen Ferienwohnungen und Büros. Eine der zu verkaufenden Teilflächen dient dem Grünausgleich; hier sollen Bäume und Sträucher gepflanzt werden. Der Verkauf wird voraussichtlich ab Juni kommenden Jahres über die Bühne gehen – der Kaufinteressent braucht Zeit für die notwendigen Planungen im Vorfeld.

Der Unternehmer hatte bereits vor einiger Zeit einen Hof in Geierswalde gekauft und betreibt dort Ferienwohnungen. Sein neues Vorhaben hatte er den Ausschussmitgliedern im Vorfeld präsentiert. „Das war ein sehr aufschlussreicher Vortrag“, hieß es am Dienstag in der Gemeinderatssitzung. Der Ausschuss empfahl den Gemeinderäten daraufhin, dem Optionsvertrag zuzustimmen. Bürgermeister Dietmar Koark (CDU) betonte, dass der potenzielle Käufer für Qualität und eine strukturierte Herangehensweise stehe. (aw)

