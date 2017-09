Restaurant Blaue Kugel öffnet Nach monatelanger Schließung gibt es zum Neustart einen Tag der offenen Tür. Dabei können Gäste viel Neues entdecken.

Das Restaurant Blaue Kugel öffnet wieder. © Carmen Schumann

Das Restaurant Blaue Kugel in Cunewalde wird jetzt wiedereröffnet. Bevor am 1. Oktober der reguläre Betrieb beginnt, laden die neuen Wirte Romano und Vanessa Porsche für den 30. September zum Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 19 Uhr können sich Interessenten in den Räumen umsehen, die von den Betreibern umgestaltet wurden. Unter anderem haben sie den Fußboden erneuert, Wände und Raumteiler frisch gestrichen sowie neue Möbel angeschafft. „Besucher können Kostproben aus unserer Speisekarte genießen. Das erste Fass Bier ist gratis“, sagt Romano Porsche.

Die Gaststätte in der Blauen Kugel war seit Anfang des Jahres zu. Die neuen Pächter wohnen in Cunewalde. Er ist Koch und war zuletzt Küchenchef in der Oppacher Erntekranzbaude. Sie ist gelernte Kauffrau, hat aber in der Gastronomie gearbeitet. In ihrem ersten eigenen Restaurant setzen Porsches auf regionale Produkte. (SZ/ks)

