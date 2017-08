Restaurant am Hundewinkel bei Kneipennacht dabei Am kommenden Wochenende laden Meißens Gastronomen zu dem Open-Air-Spektakel ein. Los geht es dieses Mal früher.

Kneipennacht in Meißen. © Claudia Hübschmann/Archiv

Ein wenig lauter als gewohnt wird es in den Gassen der Meißner Altstadt am kommenden Sonnabend zugehen. Und das ist auch so gewollt. Denn Meißens Gastronomen laden bereits ab 19 Uhr zur großen „Sommer-Open-Air Kneipennacht“ ein. Dabei soll in diesem Jahr ein besonders breites Spektrum in Sachen Musik geboten und in vielen Kneipen live gespielt werden. So ist von der Stadtverwaltung zu vernehmen, dass auf dem Marktplatz eine große Rock´n´Roll-Party mit der Band „The BeeFees“ aus Leipzig stattfinden wird. Das smarte Dreier-Gespann aus der Messestadt Leipzig will ihr Handwerk mit Herz und Musik, die vom Kopf direkt in die Füße geht, in Meißen vorstellen und die Gäste zum Tanzen animieren. Während des Auftritts freuen sich die Gastronomen am Markt – von Schwerter Schankhaus, Ratskeller Meißen, Pizzeria Italia bis zum St. Bennohaus – auf die Besucher. Bluesschwere Leckerbissen hören diese auf dem Kleinmarkt vor der Kleinmarktschänke und der Pizzeria „Gallo Nero“. Hier wird die Blues-Legende Lutz „Kowa“ Kowalewski den Meißnern einheizen. Im Gasthaus Zur Altstadt wird es derweil rockig. Dafür sorgt die Meißner Formation „Wood Steel’n Heart“.

In den Vier Jahreszeiten spielt die Band „Screamz“ Rock, Pop und Oldies. Auf dem Heinrichsplatz können Besucher der Kneipennacht ebenfalls Rockmusik von „Buddy Joe“ unplugged genießen. Zum ersten Mal Teil der traditionsreichen Veranstaltung ist in diesem Jahr übrigens das Restaurant am Hundewinkel, wie die Veranstalter mitteilen. Schon im vergangenen Jahr als auch 2017 gibt es auf der anderen Elbseite, in der Meißner Beachbar, wieder Strand-Feeling und Biergartenflair. Chef Enrico Hoffmann bietet seinen Besuchern an diesem Abend eine passende „Beachparty“ mit Salsa, Bachata und Merengue. Neben der Beachbar wird am Sonnabendabend auch das Restaurant Sophia auf dem Theaterplatz seine Türen öffnen und Interessierte mit Livemusik unterhalten.

Unverändert bleibt die Kennzeichnung der teilnehmenden Kneipen durch die rot-weißen Kneipennacht-Luftballons, geben die Veranstalter – der Gewerbeverein Meißen sowie die Agentur Ad Dico – bekannt. Der Eintritt ist frei. (SZ)

www.kneipennacht-meissen.de

